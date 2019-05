Morbillo a bordo | nave di Scientology in quarantena ai Caraibi

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sarebbe dovuto essere «il culmine di un viaggio profondamente spirituale», come c’è scritto sul loro sito web e invece i 300 passeggeri ospitati sulla Freewinds,da crociera di proprietà della Chiesa di, sono inal largo dell’isolaca di Santa Lucia, dopo che la dottoressa Merlene Fredericks James, capo del servizio sanitario del paese, ha confermato alla Bbc di un caso «altamente infettivo» di. A tutti i passeggeri dellaè stato quindi vietato lo sbarco sull’isola, vista la probabile «esposizione al virus di altri passeggeri e dei cittadini dell’isola».LEGGI ANCHE, allarme Oms: i casi sono triplicati nel mondo nel 2019«Alla luce degli attuali focolai dinegli Stati Uniti e della natura altamente contagiosa della malattia abbiamo ritenuto prudente mettere inla», ha aggiunto Frederick-James. ...

