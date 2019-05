Modena | manifestanti contestano Matteo Salvini | lui risponde | ' Fatevi meno canne'

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il ministro dell'Interno, oggi pomeriggio, ha fatto tappa a. Il suo arrivo nella città emiliana, però, è stato segnato da forti tensioni. Alcunivicini ai centri sociali hanno anche lanciato sassi ed altri oggetti. Sul palco, il leader della Lega, ha ripreso i contestatori invitandoli a sostituire lecon "qualche uovo sbattuto della nonna".Il comizio diOggi,, è stato impegnato nel suo tour elettorale 'Prima l’Italia – Il buonsenso in Europa' in Emilia Romagna. Dopo aver fatto tappa, in mattinata, a Fidenza e Ferrara (dove ha ricevuto un'accoglienza da star), il leader del Carroccio ha raggiuntoper un nuovo comizio. Durante la visita nella "città dei tortellini", però, si sono registrati disordini e tensioni. Il vicepremier, infatti, è stato contestato da alcunilegati al centro sociale Spazio ...

