Diritti tv | proposta di Mediapro nell’assemblea di Lega A del 9 maggio DETTAGLI

(Di venerdì 3 maggio 2019)è pronta a un nuovo approccio con ladi Serie A per itv. L’offerta verrà formalizzata nell’assemblea del 9. Il prossimo anno, la, metterà in vendita il triennio 2021-24. All’ordine del giorno dell’assemblea dei club del 9c’è infatti anche la presentazione della “nuova” di“successiva a recenti incontri”. Dopo mesi di trattative e schermaglieli, gli spagnoli starebbero preparando un accordo piuttosto articolato: ancora lanon è definita in un tutti gli aspetti, ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe prevedere una partnership tecnica con la prospettiva della realizzazione del canale tematico della, che comunque potrebbe vendere itv per bando. Il canale tematico era il cuore del piano con cui il colosso audiovisivo spagnolo aveva ...

