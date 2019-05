Ciak per ' L amica geniale' | a Port Alba riaprono le librerie

Al via le riprese de Il Cacciatore 2 : Francesco Montanari sbarca all’Isola delle Femmine per i primi Ciak : Dopo il successo mondiale ottenuto dalla prima stagione (acquistata anche all'Estero), è arrivato il momento per la Rai di dare il via alle riprese de Il Cacciatore 2. Francesco Montanari è di nuovo pronto ad essere il protagonista della serie e proprio nei giorni scorsi è sbarcato in Sicilia e poi all'Isola delle Femmine per mettere insieme i primi ciak della nuova stagione già annunciata alla fine degli episodi della prima. Il crime ...

Studenti del Sarandì girano film : primo Ciak per ‘Frammenti’ : Roma – Stessi luoghi, nuovi protagonisti. A sett’anni di distanza, torna al cinema la palazzina in cui Vittorio De Sica giro’ ‘Ladri di biciclette’. Ma ad animare il set, questa volta sono i giovani Studenti dell’istituto ‘Via Sarandi” di Roma, che questa mattina hanno girato le prime scene del loro lungometraggio. Scritto, girato e montato dai ragazzi, ‘Frammenti’ e’ un vero e ...

Ciak a Trieste - con pizza - per Samuel Jackson : Come resistere al richiamo di una vera pizza napoletana, tantopiù se sei un famoso attore americano - uno dei preferiti di Quentin Tarantino tanto per fare un nome a caso - impegnato in Italia , ...

Slovacchia - ritrovata nel fiume Vah la probabile arma usata per uccidere Jan KuCiak e Martina Kusnirova : La polizia slovacca ha trovato nel fiume Vah, vicino alla città di Kollarovo, l’arma con la quale sarebbero stati uccisi il giornalista Jan Kuciak e la sua fidanzata Martina Kusnirova. Secondo il sito tvnoviny.sk la polizia è arrivata al ritrovamento grazie alle indicazioni di Miroslav Marcek, l’ex soldato professionista che ha confessato di essere stato l’autore dell’omicidio. ”Una parte dell’arma, presumibilmente la canna, è stata ...

Approvato in Giunta il progetto del videocontest 'RAGACiak… per dire BASTA!' : In arrivo una nuova, importante iniziativa istituzionale contro alcuni gravi problemi che affliggono il mondo dell'adolescenza. La Giunta regionale ha infatti Approvato l'organizzazione del videocontest 'RAGACIAK… per dire BASTA!', inserito nell'intervento 'Sostegno e valorizzazione dei giovani " ...

Cetto La Qualunque torna sul grande schermo - a maggio Ciak per “Cetto c’è” : Cetto La Qualunque torna al cinema. La Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, la Fandango di Domenico Procacci e Vision Distribution hanno avviato la preparazione del nuovo film sul personaggio creato e interpretato da Antonio Albanese, "Cetto c'è". Un immaginario seguito di "Qualunquemente" e "Tutto tutto niente niente", che negli anni scorsi hanno riscosso grande successo di pubblico e critica. Il film è stato scritto dallo stesso Albanese ...

Ciak - si gira a teatro : red carpet per 'Dolceroma' : Film a teatro. Allo stabile di via Nazionale passerella di star per l'anteprima di Dolceroma, il nuovo film di Fabio Resinaro. Il cineasta arriva con la sua dolce Molly, in kimono azzurro, ed è subito ...

The new Pope - oltre 500 comparse e invasione di finti giornalisti per i Ciak a Roma : Di quanta attenzione mediatica gode un Pontefice? La domanda è retorica, la risposta alquanto scontata. Meno scontato però è il tentativo di riproduzione di tale attenzione, con Paolo Sorrentino impegnato in queste settimane nelle riprese di The New Pope, serie attesissima che verrà trasmessa su Sky la prossima stagione.Il sequel di The Young Pope vedrà l’ingresso nel cast di John Malkovic, ‘nuovo Papa’ che giovedì mattina ha girato ...

Matteo Garrone su Facebook primo Ciak per il suo Pinocchio : "C'era una volta un pezzo di legno": con questa frase che accompagna una foto del regista da solo sul set con un ciocco di legno, Matteo Garrone annuncia su Facebook l'inizio delle riprese del suo ...

Matteo Garrone su Facebook : primo Ciak per il suo 'Pinocchio' : 'C'era una volta un pezzo di legno': con questa frase che accompagna una foto del regista da solo sul set con un ciocco di legno, Matteo Garrone annuncia su Facebook l'inizio delle riprese del suo ...