Bologna | residenza per due richiedenti asilo Salvini | Vergogna

Migranti - a Bologna il tribunale accoglie il ricorso contro il decreto Salvini : Comune deve dare residenza a 2 richiedenti asilo : La sezione civile del tribunale di Bologna ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso – uno presentato da Avvocati di Strada, l’altro dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) – contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘. A dare la notizia è stato le stesso sindaco Virginio Merola (Pd) con un post sul ...