Venezuela | Maduro dichiara fallito il golpe Uccisa ragazza di 27 anni

In Venezuela c’erano stati incontri segreti per la destituzione di Maduro : I leader dell'opposizione avevano trattato per settimane con importanti ministri del governo, dice il Wall Street Journal, poi qualcosa è andato storto

Cresce la tensione Usa-Russia sul Venezuela. Maduro all’esercito : “Lealtà alla costituzione” : Prime vittime delle tensioni che da giorni infiammano le piazze del Venezuela dove sono in corso agguerriti scontri fra quanti si ribellano al governo di Maduro e le forze messe in campo dallo stesso presidente. Nella notte una donna è rimasta uccisa: Jurubith Rausseo, 27 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunta da un proiettile alla ...

Venezuela - Guaidó attacca l' 'usurpatore'. Maduro denuncia i golpisti - : Cresce la tensione nel Paese all'indomani delle due imponenti mobilitazioni a favore e contro il governo chavista. Il leader dell'opposizione sulla morte di una 27enne durante le proteste a Caracas: "...

Venezuela : in piazza a Caracas e in 21 Stati contro Maduro. Nuovi scontri nella capitale : "Il mondo è con noi" dice alla folla, "noi non vogliamo sacrificare nessuno. Facciamo tutto questo per le famiglie e il loro futuro. Cerchiamo di ottenere qualcosa, non possiamo più tacere. Dobbiamo ...

Piazza contro piazza : in Venezuela dopo l'offensiva di Guaidò - sia lui che Maduro si appellano ai sostenitori : Venezuela, piazze contro in un Primo maggio segnato da proclami di guerra, accuse di golpe, e con le Forze armate sempre più ago della bilancia di quella che ormai è diventata una guerra civile. Si svolgerà a partire da 15 punti di Caracas e in 21 Stati Venezuelani la mobilitazione convocata contro il governo del presidente Nicolas Maduro dal leader dell'opposizione Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim ...

Guerriglia in Venezuela : Maduro non molla - sconfitto golpe. E Guaido’ risuona la carica : avanti rivolta : Il leader dell'opposizione autoproclamatosi capo dello Stato ad interim del Venezuela, Juan Guaido', esorta la popolazione alla mobilitazione generale per cacciare il presidente Nicolas Maduro ed invita le forze armate a portare a termine 'l'operazione liberta''. Ma alla fine di una giornata di scontri non vi sono segnali concreti sul fatto che Maduro abbia perso il sostegno dei militari. Un 24enne e' morto nello stato Venezuelano di Aragua, ...

Venezuela : in piazza a Caracas e in 21 Stati contro Maduro : ... ed è stata giustificata dalla"crescente instabilità politica e dalle tensioni". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Aporrea, la sera di martedì il servizio di tracciamento dei voli ...

"Intervento militare in Venezuela - se necessario" : la minaccia degli Usa a Maduro : Un intervento militare degli Usa in Venezuela è "possibile se necessario". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Nel Paese del Sud America il presidente ad interim Juan Guaidó ha incitato la popolazione alla rivolta finale contro il capo di Stato chavista Nicolas Maduro. Gli Stati Uniti sono al suo fianco. Ieri, mentre per le strade di Caracas si svolgevano le manifestazioni, il consigliere per la sicurezza ...

Venezuela - Guaidò 'Continuiamo più forti di prima'. Maduro non si arrende : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

Venezuela nel caos - Guaidò : 'Avanti rivolta'. Maduro : 'Golpe sventato' - : Il leader dell'opposizione ha rinnovato l'appello a scendere in piazza per "mettere fine all'usurpazione" del presidente che "non gode del rispetto delle Forze armate". Maduro: "Sconfitta una ...

Venezuela - morto un ventiquattrenne ad Aragua. Guaidò invita il popolo in piazza - Maduro non si arrende : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

Venezuela - Guaidò : "Anche oggi in piazza" Maduro : "Golpe sconfitto" | 1 morto e 95 feriti : Situazione sempre incandescente in Venezuela, dopo il fallimento del dilettantesco tentativo di golpe contro il regime di Maduro andato in scena ieri. Fonti locali hanno riferito di blindati del regime madurista che hanno travolto la folla scesa in strada a Caracas e in altre città Venezuelane. Un giovane di 24 anni è morto durante le proteste nello Stato Venezuelano di Aragua secondo l'Ong Provea, che non ha specificato però ...

Venezuela - Guaidò : “Proteste continuano - Maduro era pronto a fuggire”. Trump avverte Cuba : “Basta aiuti al regime” : Juan Guaidò annuncia la “fase definitiva della Operazione libertà” e invita i Venezuelani a scendere nuovamente in piazza. Il giorno dopo gli scontri tra le forze governative e i ribelli fedeli al presidente dell’Assemblea nazionale, l’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela ha chiamato nuovamente la Nazione a rivoltarsi contro il regime di Nicolas Maduro. “Sapevamo che l’inizio non sarebbe stato ...

Venezuela - Guaidò lancia l’offensiva finale. Maduro : “Il golpe fallito” : Al termine di una giornata di scontri tra manifestanti, polizia ed esercito fedeli al presidente, Maduro si fa vivo con un video: "Abbiamo sconfitto il golpe". Oggi si temono altre violenze. L'autoproclamato presidente del Venezuela Guaidò lancia un nuovo appello alla rivolta.Continua a leggere