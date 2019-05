MotoGp – Problemi in casa Aprilia | Iannone fa chiarezza | “Espargaro va veloce ma gli ho

MotoGp - Iannone non si abbatte : “il lavoro da fare è molto - ma possiamo risolvere i nostri problemi” : Il pilota dell’Aprilia ha posto la sua attenzione sui problemi della moto, sottolineando come serva molto lavoro per risolverli Giornata complicata per Andrea Iannone oggi ad Austin, il pilota dell’Aprilia partirà domani dalla sesta fila in griglia, considerando il diciassettesimo posto ottenuto in qualifica. Continuano ad essere molti i problemi per il pilota di Vasto, che non ha comunque nessuna intenzione di alzare bandiera ...

MotoGp – Vinales ad Austin per far bene : “i problemi che avevamo erano facili da risolvere” : Vinales non nasconde il suo ottimismo dopo le seconde prove libere del Gp di Austin: le parole dello spagnolo della Yamaha al termine della prima giornata in pista in Texas Giornata positiva in pista, in Texas, per la Yamaha: Maverick Vinales ha chiuso le Fp2 del Gp di Austin al primo posto, mentre Valentino Rossi ha terminato le sue prove al terzo posto, alle spalle di Marquez. Un risultato, quello di oggi, che fa sorridere Maverick ...

MotoGp – Il podio di Rossi ed i problemi di Vinales - Meregalli svela : “e pensare che prima della gara ero preoccupato” : Lo splendido risultato di Valentino Rossi e le difficoltà di Maverick Vinales: l’analisi di Maio Meregalli dopo il Gp d’Argentina Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Argentina: il campione del mondo in carica di MotoGp ha fatto il vuoto dietro di sè dopo una partenza impeccabile a Termas de Rio Hondo, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle, col duello tra Dovizioso e Valentino Rossi, al termine del quale a spuntarla è ...

MotoGp – Marquez domina le Fp1 in Argentina - Dovizioso e Valentino Rossi dietro : problemi per Vinales [TEMPI] : Prime prove libere nel segno di Marc Marquez: il pilota della Honda segna il miglior tempo nelle Fp1 Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo Il weekend del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp prende il via sul circuito di Termas de Rio Hondo. Le prime prove libere del Gp d’Argentina sono andate in scena nel segno di Marc Marquez . Il pilota spagnolo ha segnato il tempo di 1:39.327 a qualche decimo di secondo ...

MotoGp – Valentino Rossi in difficoltà - Vinales senza problemi : l’analisi di Meregalli dopo il warm up in Qatar : Maio Meregalli, il lavoro del warm up di Valentino Rossi e le l’ottimismo per la gara di Vinales in Qatar Il Gp del Qatar di MotoGp si avvicina sempre più: Maverick Vinales partirà dalla pole position, seguito da Dovizioso e Marquez. Più lontano invece Valentino Rossi, che non è riuscito ieri a superare la Q1 e quindi lottare con i suoi colleghi per le migliori posizioni della griglia di partenza. AFP/LaPresse Lavoro comparativo oggi ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Qatar 2019 : “Ho problemi sull’anteriore e non sappiamo il motivo” : Le prime qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...