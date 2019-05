A Tokyo puoi dormire in un hotel a tema Hello Kitty & friends

wired

(Di giovedì 2 maggio 2019) Quella pere i suoi coloratissimi amici è una piccola grande ossessione in chiave nipponica che nel corso degli anni non accenna a ridimensionarsi. Anzi. Lo sa bene il gruppo alberghiero Keio Plaza, che proprio in questi giorni ha annunciato il rafforzamento della collaborazione con Sanrio, l’azienda giapponese che negli anni Settanta ha dato vita alla gattina con fiocchetto incorporato. A breve, e per la precisione a partire dal 15 giugno, il Keio PlazaTama diinaugurerà ufficialmente quattro nuove stanze dedicate ai personaggi di casa Sanrio, My Melody e Little Twin Stars, che andranno ad affiancarsi alle altre quattro già dedicate a sua maestàLe camere in questione, ognuna di 26 metri quadrati, sono ovviamentetizzate al cento per cento, con pareti, corredi e arredamento interamente dedicati al gruppetto di teneri personaggi. ...

