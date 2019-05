Via Nazionale Modica-Ispica completamente al buio

Alleanza Mobilità Dolce : al Via la 2ª edizione della Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie : La seconda Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, edizione 2019, si svolge sabato 4 e domenica 5 maggio, dove antiche Ferrovie e vecchi tracciati saranno valorizzati con treni storici, Ferrovie turistiche o come greenways su cui camminare e pedalare. Anche quest’anno l’Alleanza Mobilità Dolce si avvale della collaborazione e del patrocinio di Fondazione FS, la società di FS che cura il patrimonio storico e realizza treni turistici ...

Pallavolo – Nazionale femminile : al Via domani il collegiale azzurro a Cavalese : Le atlete della Nazionale femminile di Pallavolo dal 1 maggio al lavoro a Cavalese Prosegue il periodo di preparazione della Nazionale femminile di Davide Mazzanti, che da domani sino al 9 maggio lavorerà in collegiale a Cavalese. Rispetto al primo raduno, salgono a 19 le atlete a disposizione del commissario tecnico. Questo l’elenco delle convocate: Giulia Angelina, Beatrice Berti, Caterina Bosetti, Francesca Bosio, Alexandra ...

Sassari - insulti e minacce Via social ai militanti di Gioventù Nazionale : insulti e minacce sono arrivati ai militanti di Gioventù Nazionale di Sassari. A denunciarlo pubblicando alcune conversazioni è un giovane attivista. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nico Mundula. Le parole di un attivista Intervenendo su Facebook, il giovane attivista Luca Babudieri ha fatto presente che dopo la pubblicazione della notizia su un sito d'informazione locale, riguardo la pulizia della ...

Torre del Greco - Al Via la rassegna di calcio giovanile internazionale Vesuvio Cup 2019 : Giornata più che intensa, quella del 25 aprile, che ha dato ufficialmente il via alla Vesuvio Cup 2019, la rassegna di calcio giovanile internazionale alla sua prima edizione nella città di Torre del ...

Serie A 2020 - la Lega dice no alla Nazionale : Via il 25 agosto - fine il 25 maggio : Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi lunedì in via Rosellini a Milano, non ha accolto la richiesta del presidente del presidente della Figc Gabriele Gravina e del c.t. della Nazionale Roberto ...

L'Aeroporto di Rimini punta ad essere croceVia per il turismo internazionale : ... la costituzione di un comitato strategico , per rendere partecipe il territorio e le popolazioni, giacché lo sviluppo delL'Aeroporto avrà importanti ricadute sull'economia della riviera romagnola. ...

Il grande Golf internazionale torna al Miglianico Golf & Country Club : al Via la 6ª edizione dell’Abruzzo Open Dailies Total 1 : Tutto pronto per la sesta edizione dell’Abruzzo Open Dailies Total 1, terzo evento stagionale dell’Italia Pro Tour Banca Generali Private Il grande Golf internazionale ritorna al Miglianico Golf & Country Club con la sesta edizione dell’Abruzzo Open Dailies Total 1 (17-19 aprile) in calendario nell’Alps Tour e terzo evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di nove gare nazionali e internazionali ...

Snowboard - la Nazionale di freestyle al lavoro a Livigno : presente anche SilVia Bertagna : Bertagna al lavoro a Livigno per una settimana: con lei anche Nakab e tre giovani della squadra maschile I Mondiali juniores hanno messo fine alla stagione, ma gli atleti della Nazionale di freestyle non vanno in vacanza. A Livigno c’è ancora la possibilità di mettere gli sci ai piedi per lavorare in vista della prossima stagione, così da lunedì 15 a lunedì 22, il direttore sportivo Cesare ha convocato Silvia Bertagna ed Elisa Maria ...

Modica - morto il pedone investito in Via Nazionale : E' deceduto all'ospedale "Cannizzaro" di Catania, il Modicano S.C., 64 anni. L'uomo era ricoverato dallo scorso 22 marzo in prognosi riservata

Sandro Ferrone - la boutique di Via Nazionale compie 30 anni : per la festa il lancio della linea Coral : 'In un momento storico in cui i negozi registrano dei significativi cali nelle proprie vendite - ha spiega Sandro Ferrone - è importante dare un segnale di resistenza a questa economia, e a questa ...

MISE - al Via la consultazione su piano elettrico nazionale : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato la predisposizione del piano triennale 2019-2021 della Ricerca di Sistema elettrico nazionale con cui si definiscono gli obiettivi generali, i temi, ...

“Direzione Prevenzione” al Via domani il Convegno internazionale con le sessioni su Alimentazione e Benessere donna : Quanto è importante una sana Alimentazione per mantenersi in salute più a lungo? Come trovare il giusto equilibrio tra sessualità e tumore? Di questo e tanto altro si discute domani venerdì 12 aprile nell’ambito della prima giornata del Convegno internazionale “Direzione Prevenzione“, fino a sabato 13 a Modena, presso la Camera di Commercio (via Ganaceto 134). Organizzato dal professor Giovanni Tazzioli, responsabile della ...

Al Via la “Finestra sul Geoparco” - un nuovo progetto del Parco Nazionale d’Aspromonte ed Ecolandia : Venerdi 12 aprile alle ore 10 presso la sala F. Perri di palazzo Alvaro a Reggio Calabria si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Finestra sul GeoParco”, una iniziativa di valorizzazione territoriale che vedrà affiancati Parco Nazionale dell’Aspromonte ed Ecolandia. Le due realtà, impegnate entrambe nella tutela e nell’educazione ambientale, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che trova nel progetto un primo momento di ...

Golf : 80/o campionato Nazionale al Via : ANSA, - ROMA, 9 APR - Domani scatta l'80/a edizione del campionato Nazionale Open Dailies Total 1, il più antico torneo di Golf italiano. A Sutri, Viterbo, il Team di Federico Zucchetti, Michele ...