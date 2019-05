Paola Caruso Incontrerà il padre biologico? | Live Non è la D' Urso

Paola Caruso - chi è il calciatore che ha negato la paternità? La ricerca ristretta a due nomi : Paola Caruso è tornata a Live-Non è la D'Urso in compagnia della madre biologica. La showgirl, adottata appena nata, spera ora di poter ritrovare anche il suo vero padre. La...

Paola Caruso - il presunto padre biologico nega tutto : “Non sono io - non conosco nessuna Imma” : Continua la saga familiare di Paola Caruso che durante le scorse puntate di Live – Non è la D’Urso era riuscita a scoprire chi sia la sua madre biologica, leggendo in diretta tv gli esiti del test del Dna e abbracciandola in studio. A distanza di qualche settimana, le due donne sono tornate ospiti del salotto di Canale 5 con la speranza di riuscire a contattare anche il padre biologico di Paola e riunire così tutta la famiglia. Dalle ...

L'ex calciatore del Catanzaro su Paola Caruso : 'Non sono suo padre e non mi interessa' : Paola Caruso è stata nuovamente ospite di Live - Non è la D'Urso. Questa volta la show girl confidava di poter conoscere anche il padre biologico. La conduttrice televisiva ha confermato nel corso del talk show di Canale 5, al quale ha preso parte anche la madre biologica (Imma), di aver contattato L'ex calciatore del Catanzaro che potrebbe essere il vero padre della trentaquattrenne. Come sappiamo l'uomo giocava nel club calabrese nella ...

Paola Caruso - la madre adottiva incontra quella biologica : poi la verità sul padre : Paola Caruso presunto padre biologico: è un ex calciatore del Catanzaro Paola Caruso di nuovo protagonista a Live-Non è la d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro si è presentata con la madre naturale Imma, che ha ritrovato proprio grazie ai programmi di Barbara d’Urso. Nel salotto Mediaset la soubrette calabrese ha potuto riabbracciare la […] L'articolo Paola Caruso, la madre adottiva incontra quella biologica: poi la ...

Paola Caruso a Live Non è la d’Urso. Madre Wanda : “Provo amarezza” : Live Non è la d’Urso: la Madre adottiva di Paola Caruso spiazza Barbara Dopo le grandi emozioni di due settimane fa con l’esito del dna che ha confermato che Imma è la mamma biologica di Paola Caruso, poco fa Barbara d’Urso ha fatto un’altra sorpresa alla showgirl calabrese durante la settima puntata di Live Non è la d’Urso. Mentre Paola e Imma sono rinchiuse nel famoso Ascensore del programma di Canale5, Barbara ...

Paola Caruso a ruota libera sulla madre naturale : il rapporto instaurato : Paola Caruso, la nuova vita dopo la scoperta della mamma biologica. Il rapporto con Imma e “l’effetto” dei nuovi fratelli: “Mi tocca nel profondo” Periodo di grandi cambiamenti per Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro è infatti da poco diventata mamma di Michele. Inoltre, sempre di recente, ha scoperto l’identità della sua madre […] L'articolo Paola Caruso a ruota libera sulla madre ...