Milan | tre big possono dire addio | salta un' altra operazione?

Fedele : “Napoli e Milan potrebbero fare uno scambio importante” : Enrico Fedele, ha parlato di Lorenzo Insigne e di calciomercato, rivelando un possibile scambio che si potrebbe concretizzare con il Milan. Le sue dichiarazioni : “Giocando col 4-4-2 Ancelotti non ha bisogno del regista ma di fisicità, per questo s’è parlato di uno scambio col Milan. Insigne può andare in rossonero con Bakayoko al Napoli dopo che il Milan lo avrà riscattato dal Chelsea”. LEGGI ANCHE : Fedele: “Napoli ...

1 Maggio : a Milano aperte mostre Palazzo Reale - Pac e Mudec : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Domani, mercoledì 1 Maggio, tutte le mostre di Palazzo Reale, Pac e Mudec resteranno aperte dalle ore 9.30 alle 19.30. Aperti anche la collezione permanente del Mudec (dalle ore 9.30 alle 19.30) e il museo di storia naturale (dalle 9 alle 17.30). Chiusi gli altri musei

1 maggio al museo : le mostre da visitare per la Festa dei Lavoratori a Milano - Roma e Napoli : Milano coglierà l’occasione per inaugurare una nuova retrospettiva su Roy Lichtenstein, mentre Napoli e Roma continuano con le imperdibili mostre della stagione: la giornata del 1 maggio sarà ricca di iniziative e luoghi da visitare, in alcuni casi anche gratuitamente, in tutte le maggiori città italiane. Ecco tutte le mostre e i luoghi aperti per la Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Milano - antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : 'Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave' : "Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica ". È questo l'appello lanciato dal responsabile milanese dell'Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di ...

Scontri a Milano tra polizia e militanti di estrema destra : Giornata molto complicata oggi a Milano dove da una parte c'era un corteo antifascista organizzato da alcune sigle di sinistra e dall'altra, in Piazzale Susa, un presidio non autorizzato di militanti di estrema destra riuniti per ricordare l'omicidio di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù (l'organizzazione giovanili del Movimento Sociale Italiano) ucciso nel 1975 da militanti della sinistra extraparlamentare legati ad ...

Milano - antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : “Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave” : “Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica”. È questo l’appello lanciato dal responsabile milanese dell’Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di Milano. “In questo giorno vogliamo ricordare Gaetano Amoroso ucciso dai fascisti negli anni Settanta, ma vediamo con preoccupazione la ...

Ramelli - a Milano scontri tra manifestanti di estrema destra e polizia - : Un gruppo ha lasciato il presidio organizzato dall'estrema destra e si è diretto verso il corteo antifascista. Un uomo ha avuto un malore ed è stato soccorso a terra, non si sa se a causa degli ...

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : due feriti : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Sono state due, consecutive, le cariche di alleggerimento che la polizia ha dovuto fare per far rispettare il divieto di sfilare in corteo...

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : tre feriti : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Un lungo stop deciso dalla Questura e ora il corteo può riprendere. Tafferugli e scontri con le forze dell'ordine sono avvenuti...

Milano - l'estrema destra si scontra con la polizia ma alla fine arriva l'ok al corteo 'vietato' : Tensione altissima a Milano, lunedì sera tra piazzale Susa e viale Romagna durante il raduno di militanti di estrema destra per la commemorazione di Sergio Ramelli, chi era, . I partecipanti hanno ...

Estrema destra - due cariche e due feriti al corteo Milanese per Ramelli : Due cariche, consecutive, per interrompere la marcia dei manifestanti di Estrema destra in viale Romagna a Milano. Il corteo di circa mille persone è partito nel pomeriggio del 29 aprile nonostante il ...

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra DIRETTA : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...

Sergio Ramelli - corteo della destra e botte a Milano : cariche della Polizia - tre feriti : Duri scontri e cariche della Polizia al corteo della destra a Milano per ricordare Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso a 19 anni nel 1975 da esponenti della sinistra extraparlamentare. Il corteo è partito, quasi di corsa, sfidando i divieti della questura. La Polizia in ten