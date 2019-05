Il primo maggio degli operai di Caivano | dal fallimento a imprenditori di sé stessi

primo maggio in piazza per I Rider : I fattorini del cibo consegnato a domicilio scelgono di partecipare al corteo ufficiale dei sindacati, a Milano e a Torino, per dire che loro vogliono essere considerati come tutti gli altri ...

Concerto primo maggio 2019 : la scaletta : Concerto Primo Maggio 2019 Una giornata nel segno della musica per il lavoro e i diritti. Torna il Concerto del Primo Maggio, l’appuntamento che dal 1990 raduna a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della festa dei lavoratori, artisti e pubblico per uno degli eventi musicali più noti che si rinnova ogni anno. Promosso da CGIL, CISL e UIL, il Concertone proporrà musica live dalle 15.00 a mezzanotte, in diretta su Rai 3 con la ...

primo maggio - c'è chi non si rassegna ai centri commerciali chiusi : boom di ricerche sul web : Secondo Confesercenti resterà aperto un esercizio su tre, ma il trend non è in crescita: "La quota di negozi che apre...

primo maggio - Mattarella : “Creare lavoro un dovere”. Landini : “Sicurezza non è armare ma non morire” : «Senza lavoro rimane incompiuto il diritto stesso di cittadinanza, la dignità dell’individuo ne rimane mortificata, la solidarietà sociale e la stessa possibilità di sviluppo della società ne rimangono compromesse». Questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa del Primo Maggio. Dal Quirinale ha l...

Cinque cantanti da tenere d'occhio al Concertone del primo Maggio : Pinguini Tattici Nucleari Uno degli sport preferiti nella scena Indie è la caccia al nome più memorabile. In questo i Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto a mani basse. Le loro origini sono delle ...

primo maggio - le tre promesse di Luigi Di Maio : "Prometto anche oggi: l'Iva non aumenterà" La spinosa questione che ha alzato tensioni tra il ministro dell'economia Giovanni Tria e i due alleati di governo, con l'Europa alla finestra pronta a ...

Di Maio : «Spero sia l'ultimo primo maggio senza salario minimo» : «Avanti come un treno», aveva detto ieri 30 aprile il leader del Movimento 5 Stelle, commentando le ultime stime sul Pil , in lieve crescita , al +0,2%. Oggi 1 maggio, durante un'intervista a RTL , ...

Europa sociale per il primo maggio di festa : Il Primo Maggio non è un giorno come tutti gli altri. È il giorno in cui ci ricordiamo che il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione italiana, è fatica, ma anche emancipazione e realizzazione personale. Ed è per questo che a 25 giorni dalle elezioni europee più importanti della nostra storia contemporanea noi di Europa Verde vogliamo celebrare il lavoro con tre proposte concrete per un'Unione ...

primo maggio - Landini : 'Dobbiamo unire tutto ciò che è stato diviso e rimettere al centro il lavoro e i diritti' : Credo che oggi rimettere al centro un'idea di Europa diversa significhi rimettere al centro il lavoro e chiedere che la politica assuma di nuovo la centralità del lavoro e della persona come elemento ...

primo maggio - Parigi : primi disordini a Montparnasse. Lancio di sassi e oggetti contro la polizia : primi disordini a Montparnasse ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli: nutrito Lancio di sassi e oggetti verso la polizia da parte dei manifestanti, fra i quali tra mille e 2mila black bloc, risposta con uso di gas lacrimogeni. La prefettura ha reso noto che i fermi sono finora stati 88 e 3.700 perquisizioni. Era annunciato il clima di alta tensione ai cortei del Primo ...

Orari festivi supermercati - per il primo maggio boom di ricerche su Google per cercare punti vendita aperti : Il testo della Maggioranza per limitare le aperture domenicali dei negozi, misura prevista dal contratto di governo, è dato per disperso. Dopo un tira e molla in Maggioranza, il provvedimento è stato messo in stand-by e sono ricominciate le audizioni in commissione parlamentare, cioè il percorso è praticamente ripartito daccapo. Nel frattempo, però, mentre una parte dei lavoratori della domenica e dei festivi (quelli non retribuiti ...

primo maggio - le tre promesse di Luigi Di Maio : È un Primo Maggio all'insegna di promesse, costose e ambiziose, per Luigi Di Maio. Il ministro del lavoro affronta il binomio occupazione (e disoccupazione) economia su tre fronti, tutti anticipati dal mantra principale: "Il lavoro è la priorità del nostro governo", lavoro che nelle stesse parole del premier è anche "la vera emergenza del nostro Paese". Le promesse hanno anche un peso elettorale in quanto sono parte ...

primo maggio - Mattarella : "Il lavoro è garanzia di libertà. Io vicino ai disoccupati" : Infine, Sergio Mattarella ha così chiosato - come riportato dall' Agi - mandando un messaggio alla maggioranza di governo giallo-verde: 'L' economia italiana, come del resto quella europea, si trova ...