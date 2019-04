Stupro Viterbo,arrestati sentiti da Gup

AlessiaMorani : Devo essermi persa il tweet indignato della #Meloni sullo stupro di #Viterbo #CasaPound - GiuliaGrilloM5S : Lo stupro di #Viterbo è l'ennesima intollerabile offesa alle donne, aggravata dal fatto che i colpevoli sono milita… - MFantinati : Tutta la mia solidarietà alla vittima del presunto stupro. Tollerare Casapound significa esserne complici. Quando S… -

Nessuna violenza sessuale, ma solo un "rapporto consenziente". E' la difesa adottata da Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due militanti di Casapound,dal gup Rita Cialoni nell'interrogatorio di garanzia. "I nostri assistiti hanno ricostruito i fatti in modo diverso", hanno affermato i difensori dei due in carcere per violenza sessuale e lesioni aggravate. Nell'ordinanza, il Gup definisce di una "gravità inaudita" i fatti contestati ai due che hanno approfittato della vittima "per la sua vulnerabilità".(Di martedì 30 aprile 2019)