Ancona. Muore la mamma, il figlio tolto al padre e ai fratelli: “Non possono tutelarlo” (Di martedì 30 aprile 2019) Un bambino di 5 anni è stato tolto alla sua famiglia, il padre e due fratelli maggiorenni, il giorno dopo il funerale della mamma ed è stato portato in una comunità di Ancona. A firmare la disposizione che sta facendo discutere è stato il sindaco per “tutelare l’integrità fisica e psichica del minore e né il padre, né altri componenti del nucleo familiare sono in condizione di poterlo fare”.



