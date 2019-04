Pace fiscale | Salvini | ' Chiederò a M5s di dire sì a proroga'

Pace fiscale - Salvini : 'Chiderò a M5s di dire sì a proroga' - : Il vicepremier interviene alla vigilia della scadenza del termine per le richieste di rottamazione ter e di saldo e stralcio delle minicartelle. Secondo le stime, il bilancio finale sarà di circa 1,1 ...

Pace fiscale - Matteo Salvini : “Chiederò ai 5S una proroga - con un emendamento al dl Crescita” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini lo ha anticipato durante la registrazione del programma 'Povera Patria': "Chiederò agli amici dei Cinquestelle di dire sì ad una proroga al termine della Pace fiscale con un emendamento al decreto Crescita, che è lo strumento più veloce".Continua a leggere

Fisco - precompilata al via : da giovedì si può inviare via web. Pace fiscale - domani si chiude : La dichiarazione dei redditi precompilata al via. Dal 2 maggio, e fino al 23 luglio, sarà possibile accettare il modello 730 così come messo a punto dall'amministrazione fiscale o integrarla ...

Pace fiscale - inizia il conto alla rovescia : oltre un milione le domande : Teleborsa, - inizia il conto alla rovescia per la "Pace fiscale" . Il 30 aprile - salvo novità dell'ultimo minuto - sarà infatti il termine ultimo per presentare le richieste di rottamazione ter o di ...

Pace fiscale - scadenza rottamazione ter : oltre 1 milione di domande presentate - Sky TG24 - : Martedì scade il termine per presentare le richieste di rottamazione ter e di saldo e stralcio delle minicartelle. Secondo le stime il bilancio finale sarà di circa 1,1 milioni di possibili adesioni. ...

Pace fiscale - 1 mln domande.Il 30 chiude : 20.52 Martedì 30 scade il termine per aderire alla Pace fiscale. Sarà l'ultimo giorno per presentare domanda per la rottamazione ter, disposta dal decreto fiscale di ottobre e per il saldo e stralcio delle mini-cartelle, introdotto con la Manovra. Secondo gli ultimi dati,considerando la corsa finale degli interessati, le adesioni potrebbero superare il milione. Le domande si possono presentare online e agli sportelli, ma i commercialisti ...

Pace fiscale - scadenza il 30 aprile : troppe domande - i commercialisti chiedono la proroga : Si chiuderà con oltre un milione di adesioni la Pace fiscale voluta dal governo gialloverde. Anche se, a 48 ore dalla scadenza dei termini per presentare le richieste di rottamazione ter e di saldo e ...

Pace fiscale - ultimi giorni per la rottamazione : Ultima chiamata per i contribuenti che vogliono mettersi in regola con il Fisco . Martedì 30 aprile è infatti il termine entro il quale è possibile inviare le domande per il "saldo e stralcio" e la "...

Pace fiscale in scadenza : domanda online anche senza sportelli - come fare : Pace fiscale in scadenza: domanda online anche senza sportelli, come fare La Pace fiscale si avvicina alla scadenza e stando agli ultimi dati risalenti al 18 aprile sono circa 865 mila le richieste presentate al Fisco. Di queste 725 mila domande sono per la rottamazione-ter, mentre le restanti 140 mila riguardano il saldo e stralcio. Tuttavia, il numero è destinato ad aumentare, visto che si prevede una crescita delle richieste anche a ...

Pace fiscale - verso un milione di domande : Siamo un Paese di "peccatori" fiscali e questa purtroppo è cosa nota. L'importante però, anche in questi casi, è rimettersi sulla retta via. Le pensano così circa un milione gli italiani che vogliono ...