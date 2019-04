TelevideoRai101 : Milano, trauma cranico per manifestante - piersampi : “La Storia è stata un trauma più duro di quello della vita; eppure ho persistito a rivisitare a piedi i miei fantas… - pangeanewsitaly : “La Storia è stata un trauma più duro di quello della vita; eppure ho persistito a rivisitare a piedi i miei fantas… -

Attimi di panico al corteo per Sergio Ramelli (membro del FdG,ucciso nel 1975 da militanti della sinistra, Ndr) a:un dimostrante ha perso conoscenza cadendo a terra per poi riprendersi dopo esser stato rianimato, con un massaggio cardiaco, da altri manifestanti. L'uomo è rimasto ferito durante i tafferugli con le forze dell'ordine. Gli agenti hanno 'caricato' un corteo "non autorizzato". Ilha riscontrato un "forte", ha riferito il personale del 118. Contusi leggermente tre poliziotti.(Di lunedì 29 aprile 2019)