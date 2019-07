I migliori proiettori

dopedgeeks

(Di domenica 28 aprile 2019) Dimentica gli schermi grandi, se vuoi davvero superare la dimensione del tuo home cinema, dovrai dare la caccia a una di queste bestie in 4k. Può essere una vera giungla nel mercato dell’home cinema, soprattutto se non sai cosa stai cercando. Non solo devi individuare e catturare un numero di quelle più esotiche di specie – un prodotto di classe che non divorerà tutto il tuo budget – ma tutti hanno bisogno di vivere insieme armoniosamente quando li porti a casa. Fortunatamente, nell’ultimo anno abbiamo assistito a qualcosa che somiglia ad un piccolo rinascimento nei prodotti per l’home cinema, con un numero crescente di ricevitori AV e pacchetti di altoparlanti che si stanno dando da fare sul mercato, e anche i produttori dinon hanno perso tempo. Qui, diamo una luce indietro a tre luci brillanti che abbiamo testato negli ultimi sei mesi. Ognuno ...

