andreatorchio : La strage in Sri Lanka è un attentato jihadista. Salvini: in Italia migliaia i punti a rischio - NotizieIN : Salvini,attentati:tanti punti a rischio - nfswitalia : RT @a_meluzzi: La strage in Sri Lanka è un attentato jihadista. Salvini: in Italia migliaia i punti a rischio -

"Dobbiamo organizzarci perché in Italia non succeda.Abbiamo le Forze dell'ordine che stanno controllando migliaia diche potrebbero essere ae quindi contiamo sulle Forze dell'ordine, che sono tra le migliori al mondo. Fortunatamente noi ad oggi problemi non ne abbiamo mai avuti o li abbiamo sventati prima che succedesse qualcosa".Così il ministro dell'Internodurante un incontro elettorale a Pinzolo. Il riferimento è aglinello Sri Lanka.(Di lunedì 22 aprile 2019)