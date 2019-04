Scontrino fiscale perso | cosa si rischia al controllo della Finanza

termometropolitico

(Di lunedì 1 aprile 2019)sialSanzioni perEntriamo in un negozio, compriamo un prodotto e ce ne andiamo con la nostra busta. A distanza di pochi passi ci ferma la Guardia die ci chiede di mostrare loche dovremmo avere nella busta. Ma noi, avendo dimenticato loda prendere al momento dell’acquisto, non lo abbiamo?mo? Invero, are è il commerciante che non emette loo apposita ricevuta quando batte alla cassa. Ovviamente possiamo dimenticarci anche loin negozio, ma se il commerciante lo ha consegnato e noi non lo abbiamo preso il primo sarà al sicuro perché ha tenuto al proprio adempimento. E noi?siNaturalmente può anche capitare di prendere loma di perderlo subito dopo. Così, a un eventuale ...

Wlajuventus36 : @CatenaUmana A me se si è incazzato perché ha speso 43euro non me ne frega niente! Anzi...sono pure contento perch… - Rossipazia : @matteosalvinimi A proposito di esercizi commerciali, sarebbe opportuno aumentare notevolmente i controlli per l' e… - aristogitone2 : Mezzo metro di scontrino fiscale per un articolo solo Viva lo spreco -