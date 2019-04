oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019), complice gli infortuni che ne hanno minato la preparazione, sta vivendo un momento difficile in questo avvio di stagione nellacon la Honda, e ieri nel GP d’Argentina si è classificato 12°, dopo un problema al via che lo ha costretto a partire in pratica dall’ultima posizione e risalire il gruppo lentamente.Lo spagnolo ha dichiarato a es.motorsport.com: “È incredibile perché in Qatar ho avuto un problema con la frizione, qui con il limitatore di velocità, ricordo di aver premuto il pulsante di avvio ma improvvisamente i giri sono scesi come se non ci fosse carburante e non sapevo cosa stesse succedendo, ma sembra che il limitatore di velocità della pit lane fosse acceso e tutti mi sono finiti davanti. Ero di nuovo in ultima posizione come in Qatar“.Prosegue così il racconto della sua gara: “Quando ho iniziato a recuperare ...

OA_Sport : #MotoGP, Jorge #Lorenzo: 'Non cerco scuse, ma quello che mi è accaduto ha dell'incredibile' - IoSonoAsociale : RT @IoSonoAsociale: La preoccupante prestazione in Argentina di jorge Lorenzo - IoSonoAsociale : La preoccupante prestazione in Argentina di jorge Lorenzo -