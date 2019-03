VIDEO Lewis Hamilton a Charles Leclerc | “Diventerai il mio nemico in futuro” Il

F1 - Vettel si mangia Hamilton in un sol boccone - sorpasso perfetto del tedesco su Lewis [VIDEO] : Le gomme rosse mettono in difficoltà Hamilton, il tedesco della Ferrari ne approfitta e si prende la seconda posizione Sebastian Vettel torna al secondo posto nel Gp del Bahrain, superando Lewis Hamilton in pista dopo aver perso la posizione con l’undercut perfetto compiuto dalla Mercedes. Il tedesco però si riprende la posizione dietro il compagno di squadra Leclerc, mettendo in mostra un sorpasso esaltante che non lascia scampo al ...

MotoGp – Lewis Hamilton ai box Yamaha - il pilota di F1 incontra Morbidelli ed attende Valentino Rossi [VIDEO] : Lewis Hamilton ospite del box Yamaha Petronas, il pilota di Formula Uno spunta nel paddock del circuito di MotoGp in Qatar In occasione del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Lewis Hamilton ha fatto una capatina sul circuito di Losail. Mentre in pista si stanno disputando le qualifiche della Moto2, il pilota di Formula Uno ha fatto visita ai box Yamaha Petronas, dove ha incontrato ed interloquito con Fabio Quartararo e ...

F1 – Hamilton ed il suo aiutante speciale : il bull dog di Lewis a Barcellona testa gli pneumatici ai box [VIDEO] : Il bull dog di Lewis Hamilton dà spettacolo ai box durante i test di Formula Uno a Barcellona: Roscoe testa le gomme Durante le sfiancanti giornate di test i piloti di Formula Uno si concedono anche dei momenti di svago. Questo è proprio il caso di Lewis Hamilton che, durante la terza giornata di prove sul circuito di Barcellona, ha portato con sé Roscoe, il suo bull dog. Il cane ha ‘testato’ gli pneumatici del campione del ...

Lewis Hamilton - attacco hacker alla ex Nicole Scherzinger : online il VIDEO spinto di loro due a letto : La clip è diventata virale in tutto il mondo nel giro di pochissimi minuti. L' hacker ha avuto modo di accedere al Cloud e ai social network della ragazza, pubblicando oltre al filmato anche delle ...

Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger colpiti dagli hacker : “VIDEO privato della coppia a letto finisce in Rete” : “Gli hacker hanno messo in rete un video privato di Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger“: è quanto riferisce il Sun on Sunday, secondo cui alcuni cybercriminali avrebbero violato le password iCloud della 40enne ex cantante delle Pussycat Doll, rubando dati e contenuti personali, fra cui un video privato di lei e del 32enne campione del mondo di Formula Uno, risalente a otto anni fa, quando i due avevano una relazione. Nel filmato, ...

Guaio "hot" per Lewis Hamilton : in rete un VIDEO intimo con una sua ex fiamma : Mentre la Formula 1 scalda i motori nei test di Barcellona in vista del campionato del mondo alle porte, ecco un Guaio extra lavorativo per Lewis Hamilton. Già, perché alcuni hacker - secondo quanto riportato dal The Sun - avrebbero forzato l'account iCloud di Nicole Scherzinger, ex fidanzata del pilota e diffuso online un loro video in intimità, mentre i due sono a letto.I cybercriminali, avrebbero violato le password della cantante 40enne, ex ...