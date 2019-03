Torta al limone

cosacucino.myblog

(Di domenica 31 marzo 2019)alingredienti x la crema al500 ml di latte 90 gr di zucchero 50 gr di amido di mais buccia grattugiata di 12 tuorliingredienti per la frolla: 150 gr di farina 00 40 gr di zucchero a velo 60 gr di burro 1 uovo buccia grattugiata di 11 pizzico di sale ingredientimargherita: 120 gr di farina 00 40 gr di burro morbido 60 gr di zucchero 2 uova buccia grattugiata di 11/2 bustina lievito per dolciPreparazioneInizio preparando la crema al: nel pentolino verso lo zucchero, l’amido, la buccia grattugiata dele inizio a mescolare con la frusta, poi aggiungo i tuorli e il latte poco alla volta stando attenta a non formare grumi, faccio cuocere a fuoco medio mescolando in continuazione fino a farla addensare.Verso la crema in un contenitore a raffreddarsi, per evitare che si formi una pellicola dura sulla superficie, ...

