Se sono una popstar è colpa delle Br

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Che storia, quella di Jack Savoretti. Intanto è al numero uno in classifica in Gran Bretagna con un disco che profuma d'altri tempi, quel Singing to strangers nel quale canta anche un testo inedito di Bob Dylan (Touchy situation). Neanche due mesi fa è passato al Festival di Sanremo con gli Ex Otago, con i quali ha appena registrato una nuova versione di Solo una canzone. Ed è uno dei golden boy della canzone d'autore inglese, visto che The Guardian ha definito il suo disco "una lussuosa nuvola di sofferto romanticismo", Bruce Springsteen e Neil Young lo hanno voluto nei propri concerti e lui chiuderà il suo tour con uno show sold out nientemeno che alla Wembley Arena di Londra. "Ma iocresciuto ascoltando Tenco, Battisti, Dalla" spiega in perfetto italiano raccontando la sua storia. Suo padre è di Genova e, se Jack è nato a Westminster cioè a Londra, è tutta "Brigate ...

Pontifex_it : Il coraggio dell’incontro e della mano tesa sono una via di pace e di armonia per l’umanità. #ViaggioApostolico - TeresaBellanova : La #194 non si tocca. Non si tocca il diritto alla libertà di scelta. Per affermarlo,difenderlo abbiamo lottato e l… - riccardo_fra : Con la firma del Presidente Mattarella alla legge la Commissione sulle banche può partire e fare piena luce nel ris… -