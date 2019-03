Roma | Pallotta furioso | Nessuno ha più alibi | fuori le p

Roma - Pallotta attacca i calciatori : “tirate fuori le palle” : James Pallotta, presidente della Roma, ha mandato un messaggio molto diretto nei confronti dei propri calciatori “Tutti sanno cosa è andato storto quest’anno e per questo abbiamo dovuto cambiare. Ma il tempo delle scuse è finito. La partita con la Spal è inaccettabile, quella di oggi è stata anche peggiore. I giocatori devono lottare e mostrare che hanno le palle. Nessuno ha più alibi“. Durissimo lo sfogo del presidente ...

Roma - Rosella Sensi replica a Pallotta : "Sono stufa delle sue bugie : "Basta alibi. Sono stufa delle bugie di Pallotta". Rosella Sensi, ex presidente della Roma e a sua volta figlia del presidente del terzo scudetto Romanista, Franco Sensi, a "Leggo" replica al numero ...

