Nuoro | femminicidio a colpi di pistola in una casa | uomo spara all' ex moglie e la uccide

(Di domenica 31 marzo 2019) Una terribile tragedia è accaduta questo pomeriggio intorno alle ore 18:00 a, in Sardegna, precisamente in via Napoli. Secondo quanto riporta la stampa locale undi 49 anni, Ettore Sini, di professione guardia giurata, in preda ad un raptus di follia ha ucciso la sua ex, Romina Meloni, anch'essa coetanea dell'. Il motivo dell'efferato omicidio non è ancora chiaro, al momento l'omicida è in fuga e i Carabinieri stanno facendo di tutto per rintracciarlo. Pare che i due avessero litigato da poco. Il killer hato alcunidiindirizzati alla vittima,ndola, e poi hato anche al nuovo compagno di quest'ultima, Gabriele Fois, anch'egli 49enne e originario dello stesso capoluogo di provincia sardo in cui è avvenuto il dramma.Ferito in rianimazione Sul posto, subito dopo il fatto di cronaca, sono intervenute le ambulanze del 118. I sanitari ...

TgrSardegna : ??#Femminicidio a #Nuoro. Un uomo ha ucciso la ex compagna a colpi di pistola e ferito gravemente il convivente dell… - she_slost : RT @angelaritaiolli: Nel frattempo a Nuoro un nuovo #femminicidio Non chiamateci isteriche. Le donne continuano a morire. Ogni giorno per m… - francesco19610 : RT @angelaritaiolli: Nel frattempo a Nuoro un nuovo #femminicidio Non chiamateci isteriche. Le donne continuano a morire. Ogni giorno per m… -