MotoGP | GP Argentina 2019 | come rivedere la gara gratis e in chiaro in tv su TV8 Orario

(Di domenica 31 marzo 2019) Oggi domenica 31 marzo si è corso il GP d’, la seconda tappa del Mondialeè andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo e lo spettacolo è stato intensissimo: unaavvincente, equilibrata e vibrante ha regalato grandi emozioni e lo show ha regnato sovrano nel deserto. Marc Marquez scattava dalla pole position ed era il grande favorito per la vittoria, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi partivano alle sue spalle e hanno lottato per il successo.Vi siete persi lain diretta e in tempo reale? Non siete riusciti a seguire la corsa live minuto dopo minuto, giro dopo giro? Non preoccupatevi perché potrete gustarvela comodamente nella prima serata italiana. Potrete vedere il GP d’in differita tv su TV8,e inper ammirare le gesta dei piloti in pista a partire dalle ore 20.30. Oppure, se avete Sky, potrete sfruttare al ...

