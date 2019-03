Formula 1 | Gp del Barhain Hamilton vince ma ammette ' Meritava la Ferrari di Leclerc'

Formula 1 – Le Mercedes prendono il largo - Ferrari staccatissima : la classifica Costruttori dopo il Gp del Bahrain : La Mercedes allunga ulteriormente in testa alla classifica Costruttori, Ferrari quasi doppiata dopo il Gp del Bahrain La Mercedes è già in fuga nella classifica Costruttori, il team di Brackley piazza la seconda doppietta in due Gran Premi allungando ulteriormente sulla sfortunata Ferrari. Sono 39 i punti che dividono i due top team, con la Red Bull che segue in terza posizione precedendo via via tutte le altr scuderie. Ecco la nuova ...

Formula 1 - Gp Bahrain – La delusione di Binotto : “doppietta mancata! Peccato per Leclerc - aveva voglia di fare bene” : Mattia Binotto mostra tutta la sua delusione dopo il Gp del Bahrain: la Ferrari aveva assaporato il primo successo della stagione con Leclerc, ma un problema al motore ha favorito la doppietta Mercedes Il finale del Gp del Bahrain è stato a dir poco incredibile. Dopo aver dominato per tutto il weekend, la Ferrari ha fatto harakiri proprio sul più bello. A farne le spese è stato Charles Leclerc che nel finale di gara è stato costretto a ...

Formula 1 - Lewis Hamilton vince per la terza volta il Gp del Bahrain. Terza la Ferrari di Leclerc : Lewis Hamilton conquista per la Terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, Terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra ...

Formula 2 - Luca Ghiotto vince il GP del Baharin. Sesto Mick Schumacher : Sakhir ha vissuto due momenti molto emozionanti alla vigilia della prima gara sprint di Formula 2 della stagione. Prima la commemorazione in griglia - da parte dell'intero paddock - della figura di ...

Formula 1 – Sabato amaro per Gasly - il francese della Red Bull sincero : “non abbiamo preso la direzione giusta” : Pierre Gasly ed il Sabato complicato in Bahrain: le parole del francese della Red Bull dopo le qualifiche del secondo round della stagione 2019 di F1 Un Sabato difficile per le Red Bull: Verstappen è stato il migliore del team di Milton Keynes nelle qualifiche del Gp del Bahrain, piazzandosi al quinto posto. Giornata ancor più amara per Gasly, che non è riuscito a far meglio del 13° piazzamento in griglia di ...

Formula 1 – Raikkonen porta la famiglia in Bahrain - i figli del finlandese scorrazzano per il paddock [GALLERY] : Kimi Raikkonen non è solo in Bahrain: il pilota finlandese seguito da Robin, Rianna e Minttu Mentre papà Kimi Raikkonen si dà da fare in pista a bordo della sua Alfa Romeo, la moglie ed i figli del pilota se la spassano in Bahrain. Dopo una breve vacanza al mare, i piccoli Robin e Rianna hanno raggiunto il finlandese nel paddock di Formula 1, dove sono stati immortalati dalla bellissima Minttu in una serie di scatti divertenti. Scorri la ...

Formula 1 – Raikkonen analizza le qualifiche del Bahrain : “stiamo facendo un buon lavoro - vediamo come andrà” : Kimi Raikkonen commenta le due qualifiche in Bahrain, il pilota finlandese non completamente soddisfatto dalla sua prestazione nel deserto Nel pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del Gp del Bahrain, che hanno visto grandi protagoniste le Ferrari. In particolare a brillare nel deserto mediorientale è stato Charles Leclerc, alla sua prima pole position di carriera. Kimi Raikkonen, che ha lasciato nella la scorsa stagione il posto ...

Formula 1 – Leclerc pazzo di gioia in Bahrain : il team radio dopo la prima pole del monegasco [VIDEO] : Il team radio di Charles Leclerc dopo la conquista della pole position del Gp del Bahrain Charles Leclerc ha conquistato oggi una pazzesca pole position sul circuito di Al Sakhir: si tratta della prima pole per il pilota monegasco della Ferrari, che diventa così il secondo pilota più giovane della storia ad aver conquistato la prima posizione della griglia di partenza dopo il suo compagno di squadra. Una prima pole position davvero ...

