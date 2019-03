Famiglia | Conte in soccorso di Di Maio e Salvini sbotta | «Non è più super partes»

Famiglia - Conte bacchetta Salvini sulle adozioni : Studi prima di parlare e fare confusione : Salvini aveva criticato il Presidente del Consiglio sul tema delle adozioni, ma Conte ha replicato: "La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega, Lorenzo Fontana. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni e Studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione".

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"