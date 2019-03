Coldiretti 2019 | Italia a secco | 15 mld di metri cubi d' acqua in meno

Coldiretti - incendi : nel 2019 già uno al giorno per caldo e siccità : Per ricreare i boschi andati in fiamme ci vorranno almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nelle foreste devastate dal fuoco saranno praticamente impossibili ...

Incendi : Coldiretti - uno al giorno in 2019 - spinti da caldo e siccità : Per ricostituire i boschi andati in fiamme, precisa Coldiretti, ci vorranno almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nelle foreste andate a fuoco saranno impedite ...

Coldiretti : la Brexit fa volare nel 2019 l’export di cibo in Italia : La paura della Brexit fa volare del 17,3% le esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy nel 2019 in Gran Bretagna dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande Italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi con lo scadere del termine del 29 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero che a gennaio fanno registrare Oltremanica un balzo record per ...

Brexit - Coldiretti : in 2019 vola export cibo made in Italy - +17 - 3% : Roma, 19 mar., askanews, -La paura della Brexit fa volare del 17,3% nel 2019 le esportazioni di prodotti alimentari made in Italy nel 2019 in Gran Bretagna dove è corsa agli acquisti per fare scorte ...

Clima - Coldiretti : “Gli incendi sono aumentati di 20 volte nel 2019” : Il cambiamento del Clima con il ripetersi di eventi estremi come la siccità fuori stagione, che colpisce duramente quest’anno l’Italia del Nord, spinge anche gli incendi che sono aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai vasti roghi divampati in Piemonte alla vigilia dell’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti Climatici che ...

Rapporto 2019 agromafie a cura di Eurispes - Coldiretti e Oservatorio criminalità in agricoltura e sistema agroalimentare : ... riuscendo così a scoprire e meglio gestire i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell'economia e della finanza tanto che ormai si può parlare ragionevolmente di mafia 3.0. ' Le ...

Prandini - Coldiretti - : "crollano allarmi per cibi pericolosi" - Italia Economia n. 6 del 06 febbraio 2019 : Nel 2018 crollano gli allarmi alimentari per i cibi che contengono sostanze nocive. La Coldiretti segnala un calo del 27%.A parlare di questo e di altri temi scottanti del settore alimentare è il ...