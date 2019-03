Bella Hadid e The Weeknd | coppia super hot tra baci ed effusioni

Stivali anche in primavera : a lezione di stile con la super top model Bella Hadid : Ma prendete nota in particolare stiamo parlando delle calzature dette alla "Georgia": storicamente delle scarpe dalla punta squadrata , fatte a mano nell'omonimo paese, note nel mondo del fashion ...

Ode a Bella Hadid - che sfila con la febbre : Alla sfilata di Off-WhiteNelle ultime ore ha fatto notizia sul web un post pubblicato su Instagram dalla famosissima Bella Hadid, impegnata nelle sfilate della settimana della moda parigina. La sua dichiarazione ha scatenato una lunga serie di reazioni, auguri, incoraggiamenti e, anche, complimenti per la sua tenacia, la sua forza, il suo carattere… Cosa sarà mai successo alla golden insta-girl? Nulla di grave, tranquilli: ha fatto sapere di ...

Milano Fashion Week : Bella Hadid e le altre top in passerella : Sono state giornate all'insegna del glamour e della bellezza quelle della Milano Fashion Week, che ha visto protagoniste non solo le creazioni delle varie maison ma anche le top-model arrivate nel capoluogo lombardo appositamente per indossarle. Alcune di loro si sono confermate regine delle passerelle, per fascino, eleganza e soprattutto carisma, quello che le rende uniche e così ricercate, anche dal pubblico. Quindi occhi puntati ...

Abbiamo ballato con Ghali e Bella Hadid (per festeggiare Bulgari) : Bella HadidGhaliAnna ClevelandBella Hadid e Jean-Christophe Babin Matilde GioliRoberto RosselliniLady Kitty Spencer e Liam PayneJon KortajarenaMatteo BocelliBella Hadid, Jean-Christophe Babin e Anna ClevelandHikari Mori Gabriel Kane Day-Lewis Ghali#Icon of the Icons la festa di Bulgari per festeggiare l'anniversario dell'anello B.Zero1#Icon of the Icons la festa di Bulgari per festeggiare l'anniversario dell'anello B.Zero1DJ Heron ...

Bulgari - festa di celebrities : anniversario con Bella Hadid - Matteo Bocelli e Jasmine Sanders : Fiaccole nella cavea. Sventagliare di fari sulle cupole dell'Auditorium Parco della Musica. Party rock&chic. Compleanno glam&global. Con maratona di celebrities, cantanti e dj che hanno come parola d'...

Bulgari - una festa di celebrities : anniverario con Bella Hadid - Matteo Bocelli e Jasmine Sanders : Fiaccole nella cavea. Sventagliare di fari sulle cupole dell'Auditorium Parco della Musica. Party rock&chic. Compleanno glam&global. Con maratona di celebrities, cantanti e dj che hanno come parola d'...