Tutta la verità sull' arresto di Corona | Sono entrati i poliziotti in

Fabrizio Corona : «Tutta la verità su come è andato l?arresto» : Fabrizio Corona sta festeggiando il suo 45esimo compleanno in carcere. L'ex re dei paparazzi è tornato a San Vittore lo scorso lunedì su decisione del magistrato del tribunale di...

Fabrizio Cicchitto - la rivelazione : Tutta la verità sulla trattativa Silvio Berlusconi-Giorgio Napolitano : Fabrizio Cicchitto nel suo libro sulla storia di Forza Italia dal 1994 al 2018 rivela moltissimi retroscena sulla Seconda Repubblica, in particolare su Silvio Berlusconi. Uno di questi riguarda le trattative per la grazia mancata al Cavaliere di Giorgio Napolitano e quelle per il bis dello stesso re

Maria De Filippi vuota il sacco : 'Tutta la verità sul mio potere in tv' - spiazzante : Maria De Filippi , in una lunga intervista rilasciata a Repubblica , ha avuto modo di spiegare le ultime vicissitudini di casa Mediaset. E chi meglio di lei? Queen Mary, così la chiamano molti, ha ...

Il Segreto - anticipazioni : ISAAC - sconvolto - scopre Tutta la verità su ELSA! : I sospetti che Antolina (Mara Lima) getterà sul conto di Elsa Laguna (Alejandra Meco) creeranno un po’ di confusione in ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. E tutto ciò, ovviamente, darà uno scossone all’intera storyline… Le anticipazioni segnalano che Antolina, nel momento in cui il dottor Zabaleta (Miguel Mota) escluderà che lei abbia avvelenato Elsa (cosa che invece è vera), userà ...

Cosa c'è dietro il food delivery? Tutta la verita dei ristoratori : Non ci facciamo neanche più caso, ma siamo sempre più abituati a prenotare il cibo e farcelo recapitare direttamente a casa. I servizi di consegna a domicilio negli ultimi anni si sono moltiplicati. I rider sono una nuova figura professionale che dà lavoro a tanti giovani e meno giovani, anche se questo si traduce in un lavoro dall'eccessiva flessibilità e dalle poche tutele lavorative e professionali. Ma è la Gig economy, l'economia del ...

Tutta la verità sul centrodestra 25 anni dopo : Il centrodestra è una categoria politica morta'. Sarà, ma visto che l'autosufficienza è improbabile, non è che l'altra opzione sia più favorevole. 'Se facesse un'alleanza con Di Maio spiega la ...

La birra fa ingrassare? Falso : Tutta la verità su proprietà e controindicazioni della bionda più famosa di sempre : Può essere bionda, scura o rossa, ma il suo fascino è innegabile: c’è chi non ne può fare a meno e chi la vorrebbe, ma non può averla. In ogni caso rimane la regina incontrastata delle serate all’occidentale: è lei, la birra. Su di lei se n’è molto discusso, in particolare sulle sue proprietà e controindicazioni c’è ancora un dibattito aperto, e anche molta confusione. “La birra fa dimagrire? La birra fa bene? La ...

De Ligt-Juventus - il giocatore svuota il sacco : “Questa Tutta la verità” : DE LIGT JUVENTUS- Come più volte detto e come più volte ribadito, la Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt, difensore centrale attualmente in forza all’Ajax, ma inseguito anche dal Barcellona. 70 milioni la valutazione del centrale difensivo olandese. Una valutazione che starebbe rallentando leggermente l’interesse di Paratici. Richiesta eccessiva nonostante il […] More

Meghan Markle nel mirino per i tacchi. E l’ex migliore amica svela Tutta la verità : Priyanka Chopra rompe il silenzio e parla per la prima volta del suo rapporto con Meghan Markle. La duchessa di Sussex si prepara a dare alla luce il suo primogenito, ma l’ultimo periodo della gravidanza non sembra molto sereno. A creare problemi a Meghan ci sono i continui contrasti con Kate Middleton, ma anche il fastidio della Regina per l’etichetta che non viene rispettata e le critiche. Sui social e sui tabloid, sono in tanti ad ...

Alba Parietti : Tutta la verità sul presunto flirt con Ezio Bosso : Alba Parietti rompe il silenzio sul presunto flirt con Ezio Bosso. Da qualche tempo infatti circolano numerosi gossip secondo cui l’opinionista dell’Isola sarebbe innamorata del pianista. I pettegolezzi erano iniziati quando la showgirl aveva svelato di essere stata sul punto di lasciare tutto per amore di un uomo. “Tutti credono che io ami troppo me stessa – aveva detto in un’intervista a Oggi -, ma la verità è che ...

[Il retroscena] Tutta la verità sul ponte di Genova. Quando l'indefinito diventa propaganda politica : Regalo di Natale 2019, nell'uovo di Pasqua 2020, oppure più avanti, in una data imprecisata e in quanto tale più preoccupante? Il D Day in cui il ponte sul Polcevera che sostituirà il Morandi sarà ...

Sfera Ebbasta racconta Tutta la verità su The Voice - scalzato da Gigi D’Alessio : Sfera Ebbasta racconta per la prima volta tutta la verità su The Voice of Italy. Il trapper è stato scavalcato dal cantante campano Gigi D'Alessio a un passo dalla chiusura dell'accordo. Vociferato tra i giudici della nuova edizione del programma di Rai2, il nome di Sfera Ebbasta non è mai stato realmente ufficializzato in giuria. Il trapper è stato scalzato all'ultimo momento, sostituito da un improbabile Gigi D'Alessio. Come sono andate ...