Roma | la carica di Perotti | «Col Napoli una battaglia»

De Vito non si dimette - il Prefetto di Roma lo sospende da ogni carica : Le dimissioni in Campidoglio non sono arrivate, nonostante l'arresto di ieri con l'accusa di tangenti per favorire Parnasi nell'operazione stadio e in altri affari del costruttore. Ci ha...

Derby - carica ex : 'La passione di una città. Forza Roma - oggi più che mai' - FOTO : Un match che attira da sempre milioni di appassionati , nel mondo ma anche ex calciatori rimasti irrimediabilmente legati ai colori . È il caso di Marco Delvecchio , che su Instagram ha caricato l'...

Quota 100 - la carica dei ministeriali : a Roma oltre 5.000 domande : Roma Le domande per aderire a Quota 100, il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contributi introdotto dal governo gialloverde, prosegue a un ritmo più che sostenuto. In dieci ...

Roma - c’è una discarica abusiva sopra la necropoli imperiale scampata all’Alta Velocità : sopra i resti archeologici, invece del Parco l’immondizia selvaggia. Talmente tanto da essere finita sotto sequestro. Accade a Roma, nel IV municipio, dove si trova un grande rettangolo di terreno non edificato, a fianco dell’A24, tra il viadotto della Serenissima e Casal Bertone. Circa 40mila metri quadrati in abbandono, da anni. Occupati “da una ventina di baracche e da una grande quantità di elettrodomestici, calcinacci, materiali da ...

Top & flop - Frosinone-Roma : Dzeko - che carica. Olsen - la papera ma.... : Una partita sulle montagne russe, con una Roma inizialmente distratta che paga pegno. E una ripresa rocambolesca con la rimonta giallorossa al fotofinish. Ecco i protagonisti del top & flop di ...

Roma - El Shaarawy carica : 'L'anno della maturità' : Stephan El Shaarawy è il capocannoniere della Roma, e a Roma ha trovato una nuova dimensione. Domani sera c'è la sfida contro il Frosinone, anticipo della 25 a giornata di campionato: proprio contro i ...

Sgomberare Casapound non è una priorità. Il Tesoro scarica la responsabilità sul prefetto di Roma : Lo sgombero della sede Romana di Casapound non costituisce "una priorità". È quanto emerge da una lettera, anticipata daLa Repubblica, inviata dal Ministero dell'Economia al sindaco di Roma Virginia Raggi, ma anche da una nota del Tesoro, che chiarisce di aver "svolto l'istruttoria e tutti gli adempimenti necessari a rientrare in possesso dell'immobile sito in Via Napoleone III occupato da Casapound", ma sottolinea che ...

Roma-Porto - la carica di Pellegrini - Di Francesco e De Rossi : “Vi assicuro che il Porto è una grande squadra. Non è livello top ma è grande squadra, sarà difficile. Sappiamo quali emozioni porta passare il turno, ti cambia una stagione, nonostante le difficoltà che abbiamo trovato finora. In campionato vogliamo arrivare tra i primi quattro e ci siamo e in coppa vogliamo superare il turno. Martedì sarà una battaglia da fare tutti insieme”. Sono le parole del centrocampista della Roma ...

Acque agitate per i grillini a Roma. Pinuccia Montanari scarica Virginia Raggi : Pinuccia Montanari lascia. La decisione dell’Assessore all’Ambiente è arrivata dopo la riunione di giunta che ha bocciato il bilancio 2017

Flavia Vento - il suo appello a Matteo Salvini : “A Roma neanche una discarica per la differenziata - che schifo! Pensaci tu” : Da qualche tempo ormai, i cittadini della Capitale devono fare i conti con bidoni stracolmi di spazzatura e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, come dimostrano le foto che circolano sui social. Una situazione che ha fatto indignare anche Flavia Vento, che si è unita al coro delle lamentele sull’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti, puntando il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e ha lanciato un appello al ministro ...

Celli : Roma non avrà nessuna discarica - bene Regione Lazio : Roma – “bene il passo in avanti decisivo della Regione Lazio sui rifiuti con l’approvazione delle Linee Guida. Roma non avra’ nessuna discarica, come ha precisato lo stesso governatore del Lazio Zingaretti. Non servono allarmismi. Gli Ato sono previsti dalla legge, come ha ricordato l’assessore Valeriani”. “Ho sempre ribadito sia in Aula Giulio Cesare che in Citta’ Metropolitana che Roma deve ...

Sarri scaricato dai giocatori del Chelsea. La Roma lo sogna per giugno : Che, secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport e de Il Messaggero , è il sogno proibito della dirigenza della Roma per il dopo Di Francesco . Il tecnico giallorosso, insidiato in queste ore ...

Raggi : 'Regione vuole aprire discarica a Roma? E' gravissimo' : "Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta chiede la riapertura di una discarica, è gravissimo. In questa Aula siamo ...

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti litigano sulla discarica a Roma : Botta e risposta tra il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'oggetto del contendere è la possibilità di aprire una nuova discarica nella Capitale."Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione - ha affermato Raggi -. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta oggi chiede la riapertura di una discarica a Roma, è gravissimo. In questa Aula siamo ...