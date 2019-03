Platini all' Onu | ' Con CR7 Juve favorita Champions Var | urgenti adeguamenti'

Platini all Onu - un prof speciale per tremila aspiranti ambasciatori : NEW YORK " Prima era l'uomo che danzava in campo e segnava gol impossibili. Poi il dirigente che sognava di guidare il calcio mondiale. Un'inchiesta giudiziaria l'aveva costretto a ritirarsi, coperto ...

Platini all'Onu - un prof speciale per tremila aspiranti ambasciatori : L'ex campione francese della Juventus, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria ma scagionato da una sentenza in Svizzera, parlerà nell'Assemblea generale agli studenti che arrivano da oltre cento Paesi del mondo

Platini : «Squalificato dalla Fifa per motivi politici» : «La squalifica non mi ha toccato, non l’accetto: non mi sento squalificato. La Svizzera mi ha assolto, la Fifa doveva assolvermi e non l’ ha fatto per ragioni politiche. Tutto è stato politico. Non so che farò poi. L’ asticella era già alta, andare più su di dove sono arrivato è complicatissimo». Così l’ex presidente […] L'articolo Platini: «Squalificato dalla Fifa per motivi politici» è stato realizzato da Calcio e ...