Phil Harrison | Stadia dà il via a un ' inevitabile allontanamento' dalle console

Secondo Phil Harrison Google Stadia può offrire giochi migliori di qualsiasi hardware locale : Secondo Google lo streaming è il futuro dei giochi. Hanno annunciato Stadia, la loro piattaforma gaming di nuova generazione, e hanno enfaticamente dichiarato più volte che sarà solo in streaming, quindi non ci sarà alcun hardware locale.Lo streaming ha il potenziale per offrire giochi e possibilità di gran lunga migliori per giocatori e sviluppatori, Secondo il VP di Google Phil Harrison . Harrison, un veterano del settore dei giochi che ha ...

Il general manager di Google Stadia Phil Harrison entra nella squadra dei The Game Awards : The Game Awards ha annunciato di aver nominato il vicepresidente di Google e genral manager di Stadia nel suo comitato consultivo, riporta Variety.Harrison è a capo dell'intero team di Stadia e gestisce la strategia, le entrate e i contenuti per la prossima piattaforma streaming di videogiochi di Google, che verrà lanciata più avanti nel 2019."Siamo entusiasti di avere Phil Harrison nel nostro comitato consultivo, che svolge un ruolo importante ...

Secondo Phil Harrison - Stadia punterà molto sulle esclusive : Stadia è la nuova proposta per il gaming di Google che consente di giocare in streaming su una vasta gamma di dispositivi. Molti dettagli della nuova piattaforma non sono ancora disponibili, tuttavia il capo del progetto Phil Harrison ha svelato qualche curiosità sul fronte esclusive.Come riporta Gamespot, Harrison ha affermato durante un'intervista, che le esclusive saranno molto importanti per Stadia:"E' una conversazione (il discorso ...

Phil Harrison è sicuro che la latenza non sarà un problema per Stadia : Stadia (la nuova proposta per il gaming in streaming di Google) si presenta come una piattaforma completamente digitale che richiederà una connessione internet costante per poter funzionare. Di conseguenza molti utenti si sono chiesti se Stadia soffrirà di problemi legati alla latenza (o lag), bene secondo il capo del progetto Stadia Phil Harrison il lag non sarà un problema per la nuova piattaforma.Come riporta Gamespot, Harrison è molto sicuro ...

Qual è la velocità internet necessaria per utilizzare Stadia? Phil Harrison risponde e non risponde a questa e altre domande : Solo poche ore fa abbiamo pubblicato una lunga e interessantissima intervista a Phil Harrison e Majd Bakar, un'intervista che ci trasporta all'interno dell'annuncio e delle grandi ambizioni di Google Stadia.Le domande e i dubbi intorno al servizio sono inevitabilmente diversi e Kotaku ne ha presentati alcuni direttamente a Phil Harrison, figura chiave di questo impegno nel settore gaming di Google. Una delle più interessanti è sicuramente quella ...