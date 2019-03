Keith Flint salutato da migliaia di fan della techno e dei rave

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Silenziosi, rispettosi, ma anche coloratissimi con i capelli tinti, la vernice sulle loro tute da lavoro, i fiori disegnati un po’ ovunque: fiori e colori, simbolicultura. Erano diverse– i presenti dicono almeno 20mila – i fan che hanno voluto tributare il loro ultimo saluto a, il cantante e fondatore dei Prodigy, morto suicida il 4 marzo scorso nella sua tenuta di campagna di Braintree, nell’Essex.Qualche giorno dopo la morte dell’amico e collega, i suoi tre compagniband, Liam Howlett, Maxi e Leeroy Thornhill avevano pubblicato un tweet nel quale rivelavano che il funerale si sarebbe tenuto il 29 marzo nella sua città di residenza: la cerimonia in chiesa sarebbe stata riservata ai funerali, ma nulla vietava ai fan di salutarenel suo percorso verso il cimiterocittadina. “Raise the roof for Keef”, era scritto sul messaggio, altro ...

