I Rolling Stones hanno cancellato le loro date del tour negli Stati Uniti e in Canada per

Mick Jagger malato - Rolling Stones costretti a rinvio tour : I Rolling Stones sono stati costretti a rinviare il loro tour negli Stati Uniti e nel Canada a causa della malattia che ha colpito Mick Jagger. Lo riporta il sito internet della Bbc. In una nota, il gruppo ha spiegato che i medici hanno suggerito a Jagger di saltare il tour perchè ha bisogno di ricevere cure mediche. Il tour, composto da 17 date, sarebbe dovuto partire da Miami il 20 aprile, prima di attraversare il Nord America per il gran ...

Vi consiglio "Waiting on a friend" dei Rolling Stones perchè fa venire la pelle d'oca : Mi è bastata la chitarra che dà il via al pezzo ascoltata mentre passavo davanti a un bar di Mosca la scorsa settimana per farmi capire che certe canzoni l'essenza stessa del rock'n'roll capace di ...

La classifica dei 6 migliori chitarristi di sempre secondo Rolling Stones : Tra gli appassionati del genere rock è sempre guerra aperta quando c'è da mettersi d'accordo se è meglio George Harrison o Steve Ray Vaughan. Anzi spesso non si concorda nemmeno sul genere dunque figurarsi sulla tecnica ed intensità di un riff di chitarra elettrica. Di seguito i 6 migliori chitarristi di sempre secondo la rivista Rolling Stones.

Video - testo e traduzione di Wild Horses dei Rolling Stones feat. Florence Welch - il brano che anticipa la raccolta Honk : A poche settimane dall'uscita della raccolta "Honk", il Video di Wild Horses dei Rolling Stones feat. Florence Welch dei Florence and the Machine è stato pubblicato a gran sorpresa. Il brano farà parte della tracklist del disco antologico che ospiterà, oltre a una selezione delle canzoni più rappresentative della band, anche una serie di duetti tra cui quello con Dave Grohl per la canzone Bi*ch e quello con Ed Sheeran per la canzone Beast of ...

Rolling Stones - nell’album «Honk» duetti live con Dave Grohl - Florence Welch - Ed Sheeran : Mentre scaldano i motori per la loro tranche statuntense del tour No Filter, in partenza il prossimo 20 aprile, quasi in contemporanea i Rolling Stones pubblicano un nuovo album. Si intitola Honk e, anche se non si tratta di un disco di inediti, i contenuti speciali di questo greatest hits saprà lenire l’attesa dei fan, che aspettano un lavoro inedito di Mick Jagger e soci da A bigger bang del 2005 – dal momento che Blue & Lonesome (2016) ...

Da Ed Sheeran a Dave Grohl - tutti i duetti del nuovo album dei Rolling Stones atteso ad aprile 2019 : Non sono pochi i duetti pensati per Honk, il nuovo album dei Rolling Stones atteso per il 19 aprile e con il quale hanno voluto raccogliere tutti i maggiori successi di carriera, compresi i brani che hanno pensato di portare in duetto nel cofanetto di prossimo rilascio. Oltre al greatest hits, Honk sarà anche arricchito di 4 duetti live ai quali prenderanno parte Ed Sheeran, scelto per Beast of Burden, quindi Florence Welch in Wild Horses, ...

Gli Happy Socks ufficiali dei Rolling Stones sono realtà : Essere fan del grande rock dalla testa ai piedi è ora possibile, nel senso più letterale del termine. Happy Socks, il coloratissimo marchio svedese di underwear, ha presentato ufficialmente il risultato della sua nuova collaborazione con i Rolling Stones, da cui è nata una collezione di speciali calze in edizione limitata per la stagione primavera/estate in arrivo. Protagonista assoluto è ancora una volta il tongue & lip, il celeberrimo logo ...