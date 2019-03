F1 | GP Bahrein 2019 | Sebastian Vettel sotto investigazione per un giro di rientro troppo

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Un brivido è corso lungo la schiena dei tifosi della Ferrari poco dopo le qualifiche del GP del, che hanno premiato il Cavallino Rampante con la pole del monegasco Charles Leclerc e la seconda posizione del tedesco. Come rivelato da autosport.com,è stato convocato dal collegio dei commissari sportivi in quanto nel corso della Q1 ha guidato la sua SF90lentamente neldiai box. L’articolo 27.4 del regolamento sportivo afferma che “in nessun momento la monoposto può essere guidata piano inutilmente, in modo irregolare o in modo che possa essere ritenuto potenzialmente pericoloso per altri piloti o per qualsiasi altra persona“.Tuttavia Seb ha chiarito la propria posizione e non sarà penalizzato. Il teutonico, infatti, coadiuvato dalla telemetria della propria vettura, ha spiegato che l’andatura lenta è stata ...

OA_Sport : #F1 Sebastian #Vettel finisce sotto investigazione per un giro di rientro troppo lento in Q1 ma poi la sua posizion… - zazoomblog : VIDEO Antonio Giovinazzi F1 GP Bahrein: “Non abbiamo neanche tantissimi dati per il long run” - #VIDEO #Antonio… - zazoomblog : F1 GP Bahrein 2019: come vedere la gara in tv. Orari e programma su Sky e TV8 - #Bahrein #2019: #vedere #Orari -