Como | precipita dal tetto di una fabbrica durante il parkour | gravissimo un 16enne

(Di sabato 30 marzo 2019) Un percorso disui tetti della zona industriale di Mariano Comense, in provincia di, si è trasformato in un dramma per un ragazzo di 16 anni: èto da un’altezza di 5 metri e ora lotta per la vita. Con ilc’erano altri due ragazzi, che hanno assistito alla scena, impotenti: l’amico ha perso conoscenza subito dopo l’impatto e non si è mai ripreso. L’incidente è avvenuto venerdì nel primo pomeriggio in una grossadi mobili tra i vari stabilimenti artigianali e industriali della zona.Proprio lì i tre ragazzi avevano deciso di salire e di esercitarsi nel, disciplina che consiste nel superare un percorso urbano con l’utilizzo soltanto dei mezzi che mette a disposizione il nostro corpo: arrampicare, correre, saltare, volteggiare. Secondo una prima ricostruzione, mentre i tre erano sopra al, una parte della ...

