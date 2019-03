Ambiente : al via crowdfunding per Pcup - bicchiere in silicone con chip (2) : (AdnKronos) - Il modello di business più diffuso per chi adotta Pcup è il vuoto a rendere. All’ingresso dell’evento il cliente riceve un bicchiere pagando una cauzione che, se sceglie di riconsegnarlo all’uscita, gli viene restituita. Ma l’avventore può anche decidere di portare a casa il bicchiere.

Ambiente : materie prime critiche - al via la Piattaforma Nazionale del Fosforo : Al via la Piattaforma Nazionale del Fosforo promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con ENEA nel ruolo di gestore. L’obiettivo è di raggiungere l’autosufficienza negli approvvigionamenti di questa materia prima strategica per la quale il nostro Paese è quasi totalmente dipendente dalle importazioni. Attraverso il suo recupero si potrebbe arrivare a un risparmio di circa 60 milioni di euro all’anno, secondo ...

RetiAmbiente al via - obiettivo rifiuti zero : ... articolata per corrispondere al meglio le istanze delle comunità locali e vocata al raggiungimento di obiettivi industriali di economia circolare, per l'innovazione tecnologica, la crescita ...

Ambiente : nel Mare Adriatico al via il progetto Soundscape per la tutela della biodiversità marina : Valutare l’impatto del rumore ambientale sottomarino sulla fauna marina e in generale sull’ecosistema del Mare Adriatico settentrionale è l’obiettivo del progetto europeo Soundscape afferente al Programma Italia-Croazia di cui la Regione Marche è partner insieme al Ministero Croato dell’Ambiente e dell’Energia (MEE), ARPA Friuli Venezia Giulia, Blue World Institute (BWI) di Lošinj, CNR-ISMAR di Venezia, Fondazione Cetacea, ...

Salviamo l'Ambiente - studenti in piazza anche a Borgosesia

Ambiente - Firenze : 64 nuovi alberi sul viale Galilei : Prosegue la riqualificazione dell’alberata stradale di viale Galilei, a Firenze, attraverso la potatura delle piante e la ricostituzione dell’integrita’ dei filari con 64 nuovi soggetti arborei. Contestualmente, precisa una nota del Comune di Firenze, si procedera’, a partire dal 14 marzo, alla sostituzione di 19 lecci pericolosi (a fronte dei 42 inizialmente previsti) con piante della stessa specie. Successivamente i ...

AL VIA TIPICITA' La vetrina del saper fare delle Marche in un Ambiente rinnovato : ... dove da oggi si susseguiranno conferenze, degustazioni, spettacoli e show cooking con chef di livello. Cerimonia di inaugurazione in una location diversa dal solito. Non poteva mancare il saluto del ...

Ex Ilva - Arpa Puglia : “Dati diossina come prima del 2012”. Assessore all’Ambiente : “Preoccupati”. Costa : “Via l’immunità” : I livelli di diossina nella masseria del Carmine, quella vicina allo stabilimento Ilva di Taranto, sono tornati ai livelli “tipici” degli “anni antecedenti al 2012”. L’Arpa Puglia conferma, nel corso di un incontro convocato per analizzare i report delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, l’allarme lanciato dal coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, e dal consigliere comunale ...

L'attenzione all'Ambiente del Carnevale di Viareggio : Dal lontano 1873 il Carnevale di Viareggio rappresenta una tradizione conosciuta dappertutto nel mondo. Quasi un secolo e mezzo di sfilate, sulla passeggiata a mare viareggina, di decine e decine di carri allegorici, spesso dissacranti e perfetti nel tramutare in cartapesta gli argomenti topici del momento, tra i più discussi non solo in Italia, ma in tutto il Pianeta.Non fa eccezione l'edizione 2019, che a giudicare da alcuni carri ha ...

Via i popcorn - Zingaretti riparte da Tav e Ambiente : per le europee dialogo con i Verdi - idea Cucchi candidata all'Europarlamento : ... sì alla Tav, tema diventato ormai simbolo anche delle divisioni nel governo gialloverde, tema che è esempio di tutti i cantieri da sbloccare per far ripartire gli investimenti e dunque l'economia ...

Il Pd in mano a Nicola Zingaretti. Via i popcorn - si parte da Tav e Ambiente : Basta con l'opposizione dei popcorn, per richiamare alla mente l'immagine evocata da Matteo Renzi quando è nato il Governo gialloverde. Via ad un Pd che esce dalla sua 'torre d'avorio' e comincia a incontrare periodicamente il sindacato, le associazioni, le realtà della società civile, attraverso dei forum tematici istituiti ad hoc ed affiancati ai dipartimenti del partito. Indicato ieri segretario dal 70 per cento di un ...

Ambiente : al via da Pianosa Bioblitz nei parchi italiani : Partira’ da Pianosa (Livorno), il prossimo 16 marzo, Bioblitz, ovvero Blitz per la biodiversita’, un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e all’economia. I partecipanti, spiega una nota, saranno coinvolti in una esperienza ...

Gianluca Vialli : 'L'Ambiente si ricompatti - Allegri deve fare le scelte giuste' : L'ex bianconero, Gianluca Vialli, è stato insignito del premio il Bello del Calcio in Gazzetta. Alla fine della cerimonia, ha rilasciato un'intervista alla stampa, durante la quale ha esternato i suoi sentimenti per il riconoscimento ricevuto e inoltre ha toccato anche alcuni temi caldi riguardanti il mondo del calcio. L'ex attaccante, in primo luogo ha dichiarato di sentirsi orgoglioso, ma nello stesso tempo umile per aver ricevuto il premio ...

Gomma riciclata per contrastare il cambiamento climatico : in viaggio con il TrenoVerde di LegAmbiente : ... unica destinazione in grado di valorizzare le caratteristiche di questa preziosa risorsa e dare un concreto contributo all'economia circolare in Italia.