5 curiosità per i 70 anni di Topolino libretto

Gianni Parisi Gomorra 4 : chi è il boss Gerlando e curiosità personaggio : Gianni Parisi Gomorra 4: chi è il boss Gerlando e curiosità personaggio A partire dalla quarta stagione della famosa serie televisiva Gomorra, come molti già sanno, sarà presente anche Gianni Parisi. L’attore partenopeo interpreterà il boss Don Gerlando Levante. Attraverso questo nuovo personaggio, nella prossima stagione della serie, conosceremo la potentissima famiglia contadina dei Levante, la famiglia d’origine di Imma ...

Golf - European Tour 2019 : all’Hero Indian Open cinque italiani in cerca di gloria. curiosità per Victor Dubuisson : Prima di entrare nel giro dell’European Tour nel 2014, l’Indian Open (dal 2005 sponsorizzato da Hero) ha avuto vari vincitori di rilievo: l’australiano Peter Thomson, cinque volte vincitore dell’Open Championship, in due delle sue prime tre edizioni (1964 e 1966), l’americano Payne Stewart nel 1981 (due US Open e un PGA Championship), e più di recente il thailandese Thongchai Jaidee (2001), il cinese Liang Wen-Chong ...

Poliziotto Superpiù film stasera in tv 23 marzo : cast - trama - curiosità - streaming : Poliziotto Superpiù è il film stasera in tv sabato 23 marzo 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Il film del 1980 è diretto da Sergio Corbucci ed interpretato da Terence Hill e Ernest Borgnine. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Poliziotto Superpiù film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Poliziotto Superpiù GENERE: Avventura ANNO: ...

Poliziotto superpiù : trama - cast e curiosità del film con Terence Hill : Sabato 23 marzo, su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda il classico datato 1980 della commedia all’italiana Poliziotto superpiù, uno dei titoli più noti della comunque notevolissima filmografia di Terence Hill, stavolta orfano del sodale Bud Spencer. Poliziotto superpiù: trailer Poliziotto superpiù: trama Il Poliziotto Dave Speed è in missione in una riserva indiana dove sta per essere provocata l’esplosione di un missile. ...

Alla scoperta di Parigi - le curiosità su Notre-Dame de Paris : Victor Hugo ne evitò la demolizione : Signoreggia maestosamente presso la zona di Saint Michelle, lo stile gotico che la caratterizza emana una solennità tale che predomina nel centro cittadino: la cattedrale di Notre Dame de Paris è il più celebre e maestoso luogo di culto a Parigi. Sicuramente deve la sua fama sia alle leggende che su di essa si tramandano di era in era, ma anche a libri, film, documentari, spettacoli teatrali, rivisitazioni cinematografiche e persino cartoni ...

Peppermint film al cinema : cast - recensione - curiosità : Peppermint è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Peppermint film al cinema: scheda e cast GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Pierre Morelcast: Jennifer Garner, Richard Cabral, John Gallagher Jr., Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, John ...

Festa del Papà - perché - in Italia - si celebra il 19 marzo : storia e curiosità : Specialmente nel ceto dei lavoratori esso ha fatto e fa di tutto per diffondere false idee sull'uomo e il mondo, sulla storia, sulla struttura della società e della economia. Non è raro il caso in ...

Miami Supercops film stasera in tv 16 marzo : cast - trama - curiosità - streaming : Miami Supercops è il film stasera in tv sabato 16 marzo 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Miami Supercops film stasera in tv: cast e scheda GENERE: PoliziescoANNO: 1985REGIA: Bruno Corbuccicast: Jackie castellano, Ken Ceresne, Terence Hill, William Jim, Richard Liberty, Rhonda S. Lundstead, Bud Spencer, C.B. ...

Hitman : Agent 47 : trama cast curiosità del film con Zachary Quinto e Rupert Friend : Venerdì 15 marzo va in onda a partire dalle 21.25 il film del 2015 Hitman: Agent 47, diretto da Aleksander Bach. Hitman: Agent 47: trailer Hitman: Agent 47: trama Un assassino geneticamente modificato cerca di scombinare i piani di una multinazionale che vuole sfruttare il segreto della sua forza per creare un esercito di spietati super assassini. Hitman: Agent 47: cast Rupert Friend (Homeland – Caccia alla spia, The Libertine, Orgoglio ...

HITMAN : AGENT 47 - ITALIA 1/ curiosità sul film con Rupert Friend - oggi - 15 marzo - : HITMAN: AGENT 47 è un film che potremo seguire stasera, 15 marzo, su ITALIA 1. Si tratta di una pellicola girata e prodotta dalla Twenty Century Fox

I Minions : trama e curiosità sui personaggi con le voci di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto : Il film d’animazione di Pierre Coffin e Kyle Balda, pensato come spin-off prequel di Cattivissimo me, ha come protagonisti i personaggi creati da Ken Daurio e Cinco Paul: Minions va in onda sabato 16 marzo alle 21.20 su Italia1. I Minions, trailer I Minions, trama I Minions esistono da sempre e da allora hanno un unico scopo nella vita: servire il padrone più cattivo che c’è al mondo. Così lavorano per un t-rex, un uomo ...

Lo chiamavano Jeeg Robot : cast - trama e curiosità del film su un supereroe romano : Venerdì 15 marzo va in onda su Rai3, a partire dalle 21.15, Lo chiamavano Jeeg Robot, film diretto da Gabriele Mainetti. Nel cast c’è anche Ilenia Pastorelli, ex concorrente del Grande Fratello oggi diventata stabilmente un’attrice. Lo chiamavano Jeeg Robot, il trailer Lo chiamavano Jeeg Robot, la trama Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. ...

Detective per caso film al cinema : cast - recensione - curiosità : Detective per caso è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale 18 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Detective per caso al cinema: scheda e cast GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Giorgio Romano cast: Emanuela Annini, Alessandro Tiberi, Giulia Pinto, Giordano Capparucci, Matteo Panfilo, Giuseppe ...