Unicredit | con il WWF per sostenere un futuro ecosolidale

Bancari deboli - Unicredit in controtendenza : L'Economia del CorSera punta il faro sulle prossime mosse del CEO Jean Pierre Mustier: il manager francese sta ridisegnando la squadra per concentrarsi sui ricavi. , SF - www.ftaonline.com,

Bancari deboli - Unicredit in controtendenza : L'Economia del CorSera punta il faro sulle prossime mosse del CEO Jean Pierre Mustier: il manager francese sta ridisegnando la squadra per concentrarsi sui ricavi. , SF - www.ftaonline.com,

Conto corrente modulare Unicredit : costo - vantaggi e come si apre : Conto corrente modulare Unicredit: costo, vantaggi e come si apre Il Conto corrente modulare Unicredit è una tipologia di Conto personalizzabile, come si può intuire dal nome. Nel senso che si può modificare la soluzione scelta una volta al mese, implementando servizi finalizzati alle proprie esigenze. La parola chiave del Conto corrente modulare My Genius di Unicredit è la flessibilità. Questo tipo di Conto offre infatti 3 moduli ...

Libretto bancario Unicredit a zero spese : come aprirlo e a chi conviene : Libretto bancario Unicredit a zero spese: come aprirlo e a chi conviene Unicredit, Libretto bancario Oggi conosciamo un po’ più da vicino un Libretto bancario Unicredit (istituto di cui vi abbiamo parlato anche in altri nostri articoli), vale a dire il Libretto One. Uno strumento, anzi, un prodotto di risparmio da aggiungere alla lista di quelli di cui trattiamo sovente, da considerare eventualmente nella nostra strategia di risparmio e ...

Libretto bancario Unicredit a zero spese : come aprirlo e a chi conviene : Libretto bancario Unicredit a zero spese: come aprirlo e a chi conviene Unicredit, Libretto bancario Oggi conosciamo un po’ più da vicino un Libretto bancario Unicredit (istituto di cui vi abbiamo parlato anche in altri nostri articoli), vale a dire il Libretto One. Uno strumento, anzi, un prodotto di risparmio da aggiungere alla lista di quelli di cui trattiamo sovente, da considerare eventualmente nella nostra strategia di risparmio e ...

Truffa diamanti - avvocato pensionata smentisce contatti con Unicredit : "Non vi è stata tra la mia assistita e UniCredit alcuna attività giudiziale né transattiva volta a pretese risarcitorie". E' quanto precisa l'avvocato Valentina Biagioli, in relazione alla notizia ...

Unicredit - BOND PERPETUO/ Rende il 7 - 5% - ma è un titolo con alti rischi : UNICREDIT ha emesso un BOND PERPETUO con un rendimento del 7,5%. Le richieste arrivate sono state nettamente superiori al miliardo di euro offerto

Libretto bancario Unicredit a zero spese : come aprirlo e a chi conviene : Libretto bancario Unicredit a zero spese: come aprirlo e a chi conviene Unicredit, Libretto bancario Oggi conosciamo un po’ più da vicino un Libretto bancario Unicredit (istituto di cui vi abbiamo parlato anche in altri nostri articoli), vale a dire il Libretto One. Uno strumento, anzi, un prodotto di risparmio da aggiungere alla lista di quelli di cui trattiamo sovente, da considerare eventualmente nella nostra strategia di risparmio e ...

Diamanti - pensionata transa con Unicredit : in cambio del risarcimento rinuncia a tutti i diritti di creditrice : Unicredit ha risarcito una pensionata romana che aveva investito 15mila euro in Diamanti. Lo ha reso noto il legale della signora, l’avvocato Valentina Biagioli del Foro di Roma. La Signora Grazia, 75 anni, pensionata di un ufficio postale, nel 2010 aveva investito in Diamanti il denaro proveniente dalla liquidazione di un’eredità. L’Unicredit, filiale di Roma dove l’anziana ha il conto corrente, a fronte della rinuncia ...

Libretto bancario Unicredit a zero spese : come aprirlo e a chi conviene : Libretto bancario Unicredit a zero spese: come aprirlo e a chi conviene Oggi conosciamo un po’ più da vicino un Libretto bancario Unicredit, vale a dire il Libretto One. Uno strumento, anzi, un prodotto di risparmio da aggiungere alla lista di quelli di cui trattiamo sovente, da considerare eventualmente nella nostra strategia di risparmio e deposito liquidità. Il Libretto One è di fatto un Libretto base che ha dei costi molto contenuti per ...

Unicredit assume laureati in materie economiche - giuridiche e della comunicazione : Come già anticipato nei mesi precedenti, durante il 2019 Unicredit Banca rafforzerà il proprio organico reclutando presso le proprie sedi nuove risorse da assumere e da formare. In questo momento sono ricercate figure che operino nell'ambito delle consulenze, che siano a diretto contatto con la clientela e che si occupino della promozione dei prodotti di base, come consulenti di filiale e customer care: per Unicredit, infatti, una delle ...

Borsa : Milano debole con Unicredit : Milano, 19 FEB - Piazza Affari si conferma in calo nella prima mezz'ora di scambi , Ftse Mib -0,14%, , frenata dalle prese di beneficio sui bancari Unicredit , -0,5%, , Ubi , -0,25%, e Banco Bpm , -0,...

Azioni Unicredit da comprare secondo Goldman Sachs ma servono conferme immediate - analisi tecnica - : Il recente rally delle Azioni Unicredit su Borsa Italiana ha risvegliato un certo entusiasmo che, complice anche la situazione economico-politica italiana, non si vedeva da tempo. Il rialzo delle quotAzioni della banca guidata da Mustier, ha inevitabilmente spinto molti traders a chiedersi fino a quanto le quotAzioni Unicredit potranno ...

Piazza Affari : corrono BPM e Unicredit dopo i conti. Europa giù : Dal discorso del presidente Powell di questa notte non è arrivata alcuna indicazione di rilievo, visto che il Chairman si è limitato a ribadire che l'economia a stelle e strisce è ben posizionata, ...