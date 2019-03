ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Avevano troppe energie negative“. Così un impiegato 19enne di una società di noleggio auto ha deciso dire dell‘Lsd, una droga dagli effetti allucinogeni, nele nell’acqua di tre suoi. È successo nel Missouri, negli Stati Uniti: il giovane è stato arrestato dalla polizia che è intervenuta dopo le segnalazioni fatte dai sanitari intervenuti per soccorrere le persone sotto effetto della droga, come riferisce FoxNews.I treavevano “inspiegabilmente” vertigini e allucinazioni, mentre il 19enne che era in stanza con loro era l’unico a stare bene così i sospetti della polizia si sono concentrati subito su di lui. Gli agenti di polizia hanno poi interrogato il giovane, che ha ammesso di aver messo la droga allucinogena in due bottiglie d’acqua per ie neldi un terzo dipendente quel giorno perché ...

TutteLeNotizie : Mette Lsd nel caffè dei colleghi: “Erano troppo negativi” - Funambolo82 : RT @FQMagazineit: Mette Lsd nel caffè dei colleghi: “Erano troppo negativi” - Noovyis : Un nuovo post (Mette Lsd nel caffè dei colleghi: “Erano troppo negativi”) è stato pubblicato su Playhitmusic - -