Ius soli | Conte | Non è nel contratto di governo | ma auspico riflessione

Ius soli - Conte : “Non è nel contratto di governo - ma sì a riflessione” : Lo ius soli “Non è nel contratto di governo, ma io auspico che si avvii in sede parlamentare una riflessione serena, dove si può valutare anche una prospettiva di nascita sul territorio italiano, ma che deve essere collegata a un percorso di integrazione serio”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ad Assisi a un incontro con i giovani e la comunità dei Francescani seguito alla consegna della lampada della Pace. ...

Matteo Renzi - la mossa suicida sullo Ius soli : raccolta di firme per una legge popolare : Le vecchie abitudini per i fedelissimi di Matteo Renzi sono dure a morire, come quell'istinto naturale a lanciarsi contro un muro di cemento per vedere quanto ci si fa male. L'ultima trovata dei famigerati Comitati civici, la rete di Renziani superstite dopo la caduta del capo, è quella di raccoglie

Ius soli - torniamo a parlarne. La nostra legge sulla cittadinanza è tra le più arretrate d’Europa : L’ultima legge sulla cittadinanza, introdotta in Italia nel 1992, prevede un’unica modalità di acquisizione chiamata ius sanguinis (“diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. Un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”. ...

Perché in Italia si è parlato tanto di Ius soli - restando immobili : Roma. Di ius soli si era tornati a parlare, dopo l’avvento del governo gialloverde, in contrapposizione con le parole e le azioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini. tanto più di ius soli si parla ora, a margine del “caso Rami”, il ragazzino di origine egiziana che, con l’amico Adam, ha sventa

Ius soli - Bonino : “Ramy? Contenta per lui - ma cittadinanza non deve essere dono o la concessione del principe” : “Sono Contenta per Ramy ma lo ius culturae, come lo chiamo io, non deve essere una concessione del ‘Principe’. “. Lo ha detto Emma Bonino, senatrice di + Europa, commentando la concessione della cittadinanza italiana al tredicenne Ramy, lo studente egiziano che durante il dirottamento dello scuolabus a Crema è riuscito a recuperare il cellulare e avvisare i soccorsi. Parlando con i giornalisti a margine della conferenza ...