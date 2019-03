Elisa Isoardi | La prova del cuoco oggi interrotta per 30 minuti

Salvini si fidanza ed Elisa Isoardi replica con un post criptico : anello al dito e 'love' : La notizia di gossip che sta generando maggiore scalpore in questi giorni, riguarda l'ufficializzazione del fidanzamento tra il vicepremier Matteo Salvini e la giovanissima 26enne Francesca Verdini. Dopo la diffusione di questa spiazzante news, l'ex compagna del ministro degli interni, Elisa Isoardi, sembra aver sentito la necessità di rispondere, e lo ha fatto con un post alquanto criptico. Sul suo profilo Instagram, infatti, la conduttrice ha ...

Elisa Isoardi - sexy scatto su Instagram dopo l’uscita di Salvini con la nuova fiamma : il dettaglio che non sfugge ai fan : dopo la prima uscita pubblica dell’ex fidanzato Matteo Salvini con la nuova fiamma, tutti aspettavano la reazione di Elisa Isoardi con gli occhi puntati sul suo Instagram. La bella conduttrice non si è fatta attendere: ha infatti postato uno scatto sensuale, in versione deshabillé circondata da peluches. Ma soprattutto, il dettaglio che non è passato inosservato è un anello di smeraldo che la Isoardi sfoggia all’anulare: in molti ...

Elisa Isoardi chiede di nuovo la scorta per chef Natale Giunta : “Riavrai la tranquillità che meriti” : La conduttrice de La Prova del Cuoco si schiera dalla parte dello chef siciliano, spesso ospite della trasmissione e suo amico. Dopo 6 anni sotto scorta per la denuncia di chi gli aveva chiesto il pizzo, gli è stata revocata la misura cautelare, ma lui continua a sentirsi minacciato. La conduttrice: "La tua integrità è un insegnamento per tutti noi".Continua a leggere

Elisa Isoardi sfoggia un enorme smeraldo sui social : è l'anello di fidanzamento? : Dopo l'addio a Matteo Salvini, la conduttrice è stata pizzicata insieme al produttore Alessandro Di Paolo

Elisa Isoardi continua la frequentazione con Alessandro Di Paolo : Prosegue la frequentazione tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo. La conduttrice de La prova del cuoco ha trascorso il suo terzo weekend consecutivo con il produttore, e così dopo un fine settimana in Toscana e uno ad Anzio la Isoardi se ne concede uno a Rieti. Lo riporta il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 27 marzo con tanto di foto che immortalano i due, giunti sul luogo a bordo di due vetture diverse, mentre si godono qualche ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi si scusa per un piatto sbagliato : prova del cuoco, Tinto sbaglia un piatto. Elisa Isoardi ironizza e chiede scusa in diretta Non è andata esattamente come previsto la preparazione del piatto presentato oggi in diretta a La prova del cuoco da Tinto: il celebre volto del duo Fede & Tinto, già protagonista delle passate edizioni del programma con Antonella Clerici, oggi è tornato nelle cucine degli studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per cimentarsi nella ...

Elisa Isoardi dimenticata : la prima foto di Salvini con un’altra : Elisa Isoardi, ora è ufficiale: Matteo Salvini ha un’altra. La foto Ieri il portale Dagospia.it ha lanciato un’indiscrezione inerente a un presunto flirt tra il Ministro dell’interno Matteo Salvini e Francesca Verdini. E dopo tanto parlare su tutta questa intricata faccenda ecco che i due sono venuti finalmente allo scoperto. Difatti poco fa il direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini, ha pubblicato su instagram una foto ...

Matteo Salvini ha una nuova fidanzata. Elisa Isoardi fa un appello al Governo : Matteo Salvini è di nuovo innamorato dopo la fine della storia con Elisa Isoardi? Pare di sì. Il vicepremier sembra aver trovato chi gli fa battere nuovamente il cuore. La fortunata in questione è Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex Forza Italia. Lei, 26 anni, e Salvini, 46 anni, sono stati sorpresi a cena insieme nel ristorante PaStation, in Campo Marzio a Roma, che appartiene al fratello di Francesca. Stando al gossip, è da un ...