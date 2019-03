Atp Miami | Isner primo finalista

Atp Miami – John Isner non lascia scampo ad Auger-Aliassime - l’americano stacca il pass per la finale : Il tennista americano supera in due set il proprio avversaria, guadagnandosi così la finale del torneo ATP di Miami John Isner è il primo finalista del torneo ATP di Miami, il tennista americano non lascia scampo ad Auger-Aliassime superandolo in due set. Niente da fare per il canadese, costretto ad inchinarsi alla maggiore esperienza del proprio avversario che si impone con il risultato di 7-6, 7-6 dopo quasi due ore di gioco. ...

Atp Miami - Roger Federer pronto ad incontrare Shapovalov : “mi alleno meglio che in passato - non temo i giovani” : Roger Federer non sembra preoccupato dal dover affrontare un giovane rampante come il canadese Shapovalov nella semifinale di Miami Per Roger Federer l’età sembra non avanzare mai. Il fenomeno svizzero si appresta a giocare nella notte l’ennesima semifinale di un 1000 della sua carriera e lo farà contro il giovanissimo Shapovalov, due ere a confronto. Federer però non si sente affatto invecchiato, anzi ha rivelato di non ...

Atp Miami – Federer in semifinale - Anderson ko in 2 set : per lo svizzero c’è Shapovalov : Federer in semifinale al torneo ATP di Miami: lo svizzero affronterà Shapovalov Roger Federer non ha dovuto faticare troppo, nella notte italiana, per staccare il pass per la semifinale del torneo ATP di Miami. Il tennista svizzero ha regolato in soli due set il sudafricano Anderson. Dopo un’ora e 26 minuti di gioco, Federer ha potuto alzare le braccia al cielo per la sua vittoria per 6-0, 6-4 che gli permettere di accedere alla ...

Tennis - Atp Masters 1000 Miami 2019 : John Isner non abdica - la prima di Auger-Aliassime : Sono John Isner e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Masters 1000 di Miami. L’americano ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo stesso ha fatto il canadese contro il croato Borna Coric. I due giocatori si ritroveranno di fronte venerdì, in quello che sarà il primo scontro in assoluto tra di loro. Continua la rincorsa al bis di John Isner a Miami. Il gigante statunitense ha vinto in Florida lo scorso anno ...

Atp Miami – Felix Auger-Aliassime non conosce ostacoli : sconfitto anche Borna Coric : Il giovane talento Felix Auger-Aliassime stacca il pass per la semifinale dell’ATP di Miami: il canadese batte Borna Coric in due set Felix Auger-Aliassime continua a guadagnare consensi. Il giovane tennista canadese, attualmente numero 57 del ranking mondiale maschile, stacca il pass per le semifinali dell’ATP di Miami battendo Borna Coric in due set. Felix Auger-Aliassime si è imposto dopo 1 ora e 50 minuti, battendo il tennista croato ...

Atp Miami – Nuovo avversario - solito Isner : Bautista-Agut ko dopo due tie-break : John Isner accede alla semifinale dell’ATP di Miami: il tennista americano batte Roberto Bautista-Agut grazie ad un doppio tie-break Per la gioia del pubblico statunitense, John Isner approda alla semifinale dell’ATP di Miami. Il tennista numero 9 del ranking mondiale maschile ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista-Agut dopo 1 ora e 48 minuti di gioco. Isner si è imposto in due set molto incerti, conclusi entrambi al tie-break ...

Atp Miami - Federer strapazza Medvedev - ai quarti c'è Anderson : A differenza delle precedenti uscite, l'ex numero 1 del mondo non si concedeva distrazioni, anzi rispediva al mittente qualsiasi tentativo di rimonta ottenendo il 90% dei punti con la prima in campo. ...

Atp Miami – Federer on fire! Medvedev spazzato via in poco più di un’ora : Roger Federer liquida il giovane Daniil Medvedev in più di un’ora di gioco: il tennista elvetico stacca il pass per i quarti dell’ATP di Miami in due set Bastano 1 ora e 3 minuti a Roger Federer per archiviare la pratica Daniil Medvedev e raggiungere i quarti di finale dell’ATP di Miami. Il tennista svizzero, attuale numero 5 del ranking mondiale maschile nonché 4ª forza del seeding del torneo americano, si è imposto in due set vinti con ...

Atp Miami – Shapovalov trionfa nella sfida Next Gen contro Tsitsipas : ai quarti anche Tiafoe : Shapovalov e Tiafoe avanzano ai quarti di finale del torneo ATP di Miami: battuti rispettivamente agli ottavi Tsitsipas e Goffin Oltre l’ottavo di finale che ha visto la clamorosa sconfitta di Novack Djokovic contro Bautista-Agut, nella notte italiana altri match sono andati in scena sul cemento del torneo ATP di Miami. Primo tra tutti quello che ha visto trionfare il 19enne Denis Shapovalov sul giovane talento greco Stefanos ...

Atp Miami – Il numero uno si arrende agli ottavi : debacle Djokovic - avanzano Bautista e Anderson : Clamorosa sconfitta di Novak Djokovic agli ottavi di finale del torneo ATP sul cemento di Miami: il serbo si arrende a Roberto Bautista-Agut, male anche Jordan Thompson sconfitto da Kevin Anderson Novack Djokovic è battuto a sorpresa agli ottavi di finale da Roberto Bautista-Agut. Il tennista spagnolo, numero 25 al mondo, ha sconfitto il leader della classifica mondiale per 2-1 nel match valido per il passaggio ai quarti di finale del ...

Atp Miami - tweener pazzesco di Kyrgios : Coric annichilito [VIDEO] : Nick Kyrgios autore di un tweener da favola contro Coric nell’incontro perso in quel di Miami questa sera Nick Kyrgios è il re incontrastato del tweener, superando anche Federer nel particolare colpo ad effetto che effettua ripetutamente durante ogni incontro disputato. Oggi contro Coric ha messo a segno un punto davvero clamoroso con il suo classico colpo sotto le gambe, un passante in recupero che ha lasciato l’avversario ...

Atp Miami : il “circo” di Kyrgios non regge - Coric vola ai quarti di finale : Borna Coric ha sconfitto il folle Kyrgios al terzo set conquistando dunque il passaggio ai quarti di finale del torneo di Miami Borna Coric vola ai quarti di finale del torneo di Miami, vincendo contro un Kyrgios come sempre ricco di eccessi. L’australiano, alle prese con qualche problema fisico, ha lottato durante l’incontro con tifosi ed arbitro, arrivando addirittura a ricevere un penalty point su una palla tie-break nel ...

Atp Miami - ancora una volta Kyrgios-show : distrugge la racchetta e la regala ad un tifoso [VIDEO] : ATP Miami, Kyrgios protagonista come sempre di una gara che va oltre il normale spettacolo tennistico ATP Miami, Kyrgios ancora una volta protagonista con le sue follie. Nello scorso turno contro Lajovic ha litigato con un tifoso e messo a segno colpi no-look, stavolta ha proseguito con nuove trovate. L’australiano ha distrutto una racchetta e l’ha regalata ad un tifoso festante a bordo campo, poco dopo ad un cambio di campo ha ...

Atp Miami - Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale : sconfitto Basilashvili : Basilashvili ha perso oggi contro il 18enne canadese Felix Auger-Aliassime, sempre più nell’occhio del ciclone date le ottime prestazioni recenti John Isner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.539.455 dollari). Lo statunitense, numero 9 del mondo e 7 del seeding, sconfigge l’inglese Kyle Edmund, numero 22 del ranking Atp e 19 del tabellone, per 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) in ...