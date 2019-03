Aspettando Ballando con le Stelle | sfrattando La Vita in Diretta

davidemaggio

(Di venerdì 29 marzo 2019)con le2019Dopo ilDay di due settimane fa, quando Milly Carlucci ha annunciato il cast dicon le2019 nelle varie trasmissioni di Rai 1 (da Storie Italiane a I Soliti Ignoti), un nuovo appuntamento in daytime fa da preludio al debutto della nuova edizione dello show ‘ballerino’, previsto domani sera – sabato 30 marzo – alle 20.35. Si tratta dicon le, in onda oggi pomeriggio.Lo speciale sarò l’occasione per presentare ufficialmente i tredici concorrenti famosi, pronti a scendere in pista, guidati e supportati dai rispettivi partner di ballo (qui le coppie vip-maestro), sotto l’occhio attento – e il voto insindacabile – della giuria, confermata in toto con la presidente Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.A ...

Tony969696 : RT @senantoniorazzi: Oggi alle 16:50 tutti su Rai 1 per lo speciale 'Aspettando Ballando con le Stelle'! Vi aspetto! #BallandoConLeStelle @… - senantoniorazzi : Oggi alle 16:50 tutti su Rai 1 per lo speciale 'Aspettando Ballando con le Stelle'! Vi aspetto!… - Tony969696 : RT @Cinguetterai: @paolobelliswing @Ballando_Rai @milly_carlucci @RaiUno Lo speciale di domani “Aspettando #BallandoConLeStelle” è alle 17:… -