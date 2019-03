Allegri | ' Esigo una squadra tosta | i tifosi ci devono aiutare'

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Archiviata la pausa nazionali, la Serie A riapre i battenti. La Juventus giocherà domani alle 18 contro l'Empoli presso l'Allianz Stadium. Massimilianonella conferenza di vigilia ha fatto il punto sugli infortunati ed ha dato qualche informazione sull'undici che scenderà in campo. Innanzitutto l'allenatore ha smentito il fatto che Cristiano Ronaldo si sia recato a Barcellona per farsi visitare dopo l'infortunio, rimediato con la Nazionale. Il giocatore sta bene, bisognerà solo agire con prudenza con l'obiettivo di preservarlo per la stagione che rimane.Lunedì CR7 eseguirà altre visite dalle quali si trarranno le conclusioni sui possibili tempi di recupero. Assodato che salterà le tre partite di campionato, rimane fortemente in dubbio anche per il quarto d'andata: 'Cristiano sa benissimo che se non sta bene resta fuori, perché per una gara non rischio il finale di stagione'. ...

