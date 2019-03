Allegri | ' Con CR7 non voglio correre rischi'

Juventus - la diretta live della conferenza di Allegri : Le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro l’Empoli, in programma domani alle ore 18. – Iniziata la conferenza di Allegri – “Cristiano Ronaldo a Barcellona? Aveva il giorno libero… Comunque sta bene, ha ricominciato a muoversi. Ci vuole prudenza, perché siamo in una fase delicata. Meglio saltare una partita, rientrerà quando sarà al meglio e non ci sarà pericolo di ...

Juventus-Empoli - Allegri conferenza stampa : le parole del tecnico LIVE : Allegri conferenza stampa- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus ed Empoli, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 4-3-3, anche se resta viva l’ipotesi di 4-4-2. Pochi dubbi in difesa con Chiellini a riposo e Rugani […] More

Infortunio Perin - guai per Allegri : le ultime sulle condizioni dell’ex Genoa : Infortunio Perin – Stagione travagliata per la Juventus. Troppi infortuni perseguitano gli uomini di Allegri. Dopo i vari Cuadrado, Barzagli, Khedira e Douglas Costa spunta anche Perin che si è fermato a poche ore dal match tra Italia e Finlandia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da oggi gli azzurri sono a Parma per […] More

Juventus - Repice : 'Differenze fra Allegri e Conte? Nessuna - sono due allenatori vincenti' : Ai microfoni di RMC Sport, il noto giornalista della Rai Francesco Repice si è soffermato su alcuni argomenti di interesse sportivo: fra tutti il ruolo di Federico Bernardeschi nella Juventus e nella Nazionale e le differenze fra due super allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. In merito al giocatore originario di Carrara, protagonista nel match degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid, Repice ha ...

Marchisio : "Juve - io sempre bianconero. Ma Allegri aveva altre priorità" : Ci sarà tempo, anche perché Marchisio non è il genere di calciatore che vive solo di sport. Ha la stessa fame di sapere e di successi, ha vinto tanto con la Juve e vuole riuscirci anche con lo Zenit. ...

Il difficile rapporto con Allegri e i due ‘no’ al Milan - a tutto Marchisio : “a Max ho chiesto fiducia - ma…” : Il centrocampista dello Zenit ha parlato dei motivi che hanno sancito l’addio alla Juventus, soffermandosi anche sui due ‘no’ al Milan L’Italia ormai è lontana, Claudio Marchisio è concentrato sulla sua nuova esperienza in Russia con la maglia dello Zenit. Il ‘Principino’ però non ha smesso di seguire la sua amata Juventus, nonostante quanto accaduto la scorsa estate. Alfredo Falcone – LaPresse Un ...

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale con Atletico. Esultanza CR7? Si sa a chi era rivolta' : Esternamente è difficile comprendere tutta la pressione che c'era su di noi dopo la partita d'andata, volevamo mandare un segnale dal mondo e dopo il fischio finale negli spogliatoi c'era emozione ...

Juve - Ceccarini su Allegri : 'Potrebbe restare - in alternativa ci sono Conte o Deschamps' : Dopo la grande rimonta ai danni dell'Atletico di Madrid che ha consentito alla Juventus il passaggio ai quarti di finale di Champions League dove affronterà gli olandesi dell'Ajax, la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera si è certamente rafforzata. Alla fine della cerimonia dei sorteggi per i quarti di Champions, Pavel Nedved ha precisato che l'allenatore livornese e il presidente bianconero Andrea Agnelli hanno deciso, di ...

Prima sconfitta in campionato per la Juventus - Allegri ed il suo dolce pensiero per Sturaro : “felice per lui” : Il commento di Massimiliano Allegri dopo la Prima sconfitta della Juventus in campionato: le parole dell’allenatore bianconero “Ha pesato la partita con l’Atletico: nel primo tempo abbiamo rischiato su un paio di occasioni, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Poi è capitato questo gol che ci ha tagliato un po’ le gambe. Menomale che è capitato oggi… Non tutte le partite si possono giocare al ...

Allegri : “Questa sconfitta ci può fare bene. Non possiamo vincere tutte le partite - sono contento per Sturaro” : Il tecnico bianconero, intervenuto ai microfoni di Dazn, commenta così la sconfitta della sua squadra contro il Genoa: “La partita contro l’Atletico ha pesato sicuramente, abbiamo fatto un buon secondo tempo e abbiamo preso gol su una ripartenza. Meglio sia capitato oggi così nella sosta ci riposiamo. Oggi non abbiamo giocato al massimo; questa sconfitta ci fa bene, pensavamo di aver vinto il campionato e bisogna giocare e ...

