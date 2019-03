Parmalat | Tar del Lazio respinge ricorso Citi Via al delisting

Parmalat - il Tar del Lazio blocca il delisting sul filo di lana : L'addio di Parmalat a Piazza Affari ha subito una battuta d’arresto proprio quando era ormai al traguardo. Oggi era l'ultimo giorno per il delisting del gruppo alimentare italiano da parte dei francesi di Lactalis, ma la banca americana Citigroup ha fatto ricorso al Tar per blocca re la revoca delle azioni dal mercato....

Tar con Citi - stop a delisting Parmalat : MILANO, 5 MAR - Su richiesta della banca americana Citi il Tar del Lazio ha disposto in via cautelare la sospensione delle delibere della Consob che avrebbero dovuto portare alla revoca, a partire da ...

Parmalat - stop in extremis per l'addio a Piazza Affari. Il Tar del Lazio blocca il delisting : MILANO - l'addio di Parmalat da Piazza Affari dovrà attendere. Su richiesta della banca americana Citi il Tar del Lazio ha disposto in via cautelare la sospensione delle delibere della Consob che ...