Meno Stato uguale meno sovranità E quindi meno democrazia

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione sullo stadio della Roma : «Sfruttamo 'sta cosa alMeno 2 anni» : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio: carabinieri a caccia di documenti. Nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Facebook ha detto che il video dell’attentato di Christchurch è stato visto in diretta da Meno di 200 persone. : Facebook ha fatto sapere che il video dell’attentato di Christchurch, in Nuova Zelanda, è stato visto in diretta da meno di 200 persone e solo 4mila volte prima che venisse rimosso dalla piattaforma. Facebook ha anche detto che gli utenti hanno iniziato

Olanda - arrestato il responsabile della sparatoria su un tram a Utrecht : alMeno tre morti : Gokmen Tanis, il turco di 37 anni ricercato da questa mattina per la sparatoria sul tram a Utrecht, in Olanda, è stato arrestato. Lo ha riferito il capo della polizia olandese. L’ uomo armato ha aperto il fuoco in piazza 24 ottobre: tre le vittime e cinque i feriti, di cui tre gravi. «Se lo vedete, non avvicinatevi e chiamate il numero 0800-6070», ...

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : alMeno tre morti. Arrestato il sospetto : Gokmen Tanis, il turco di 37 anni ricercato da questa mattina per la sparatoria sul tram a Utrecht, in Olanda, è stato Arrestato. Lo ha riferito il capo della polizia olandese. Mattinata di terrore a Utrecht, in Olanda. Un uomo armato ha aperto il fuoco a una fermata di tram, in piazza 24 ottobre, «e in diversi altri punti»: ci sono feriti, alcuni ...

Matteo Salvini umilia in pubblico i contestatori : "Fatevi Meno canne" : Un Matteo Salvini piuttosto scatenato, quello che zittisce i contestatori nel corso di un comizio in Basilicata, dove si trovava sabato per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. Preso di mira da un gruppetto di perditempo, il ministro dell'Interno li infilza:

Lo stop al porno è costato a Tumblr 150 milioni di visite in Meno : immagine: getty images Tumblr ha registrato un fortissimo calo delle visite sul sito dopo il bando dei contenuti pornografici dal 17 dicembre 2018. Secondo la società di analisi web SimilarWeb, lo scorso dicembre Tumblr registrava circa 521 milioni di pagine viste totali. A seguito dell’eliminazione dei contenuti per adulti il sito ha perso quasi 84 milioni di pagine viste totali in un solo mese raggiungendo, a gennaio 2019, quota 437 ...

AlMeno otto persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola dello stato brasiliano di San Paolo : Mercoledì mattina c’è stata una sparatoria in una scuola a Suzano, città dello stato brasiliano di San Paolo. Il canale brasiliano Globo TV ha scritto che due ragazzi sono entrati nella scuola armati e hanno cominciato a sparare contro altri

Arrestato il 'jihadista pasticcione' che nemMeno l'Isis sopportava : 'Turisti' come il neozelandese Mark Taylor, salito agli onori della cronaca non per la sua spietatezza ma per essere stato sbattuto in carcere almeno tre volte dalle autorità del Califfato, dopo ...

Giovanni Ravenna - massacrato a bastonate da un roMeno : lo Stato lo risarcisce con 50 euro : Chi se la dimentica quella mattina. Il primo aprile dell'anno scorso, domenica di Pasqua, Giovanni Ravenna alle 13,30 stava tornando a casa dalla messa in Duomo. Passo dopo passo, accompagnato dal fido bastone, l' uomo di 85 anni è quasi arrivato in via Valtorta 57, dove lo attende la figlia Alessan